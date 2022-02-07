KYK şubat ayı burs ve kredi ücreti yattı mı? Son dakika: şubat KYK kredi bursu ne zaman yatacak?

KYK burs kredisi yattı mı? KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2022 KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan adaylar KYK burs ve kredi almaya hak kazandıklarını öğrendi. KYK bursu ve KYK öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler ocak burs ve kredi ücretlerini almışlardı. KYK'dan burs ya da öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, şimdi şubat ayı paraların hesaplarına yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte şubat 2022 burs/kredi ödeme tarihleriyle ilgili bilgiler.

Şubat KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı?

KYK burs ve kredi Şubat ayı ödemeleri için adayların araştırmaları sıklaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklamada KYK burs ve kredi ödemelerinin 6-10 Şubat tarihleri içerisinde TC kimlik numarasının son hanesine göre sırasıyla ödenmeye başlandığını duyurdu. İşte ödemelerin yapılacağı tarihler.

Şubat ayı KYK burs ve kredi ödemeleri 6 Şubat tarihinde başladı. TC kimlik numarasının sonu 0 olanlara 6 Şubat tarihinde KYK burs ve kredi ödemeleri yapılırken 7 Şubat (bugün) TC kimlik numaralarının sonu 2 ile bitenlerin hesaplarına yattı. “4” olanlar 8 Şubat, “6” olanlar 9 Şubat, “8” olanlar 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.

KYK kredi hangi durumlarda kesilmektedir?

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

KYK burs hangi durumlarda kesilmektedir?

Başarısız olma,

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.