27-28 Haziran tarihlerinde üniversite sınavına giren milyonlarca kişi sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Üniversite hayatına adım atacak öğrenciler eğitimleri boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı kredi ve burs imkanından nasıl yararlanabileceklerini merak ediyor. Peki, KYK başvuruları ne zaman?

KYK kredi başvuru ne zaman? KYK bursu başvuru tarihi 2020

Üniversite öğrencileri için KYK’nın sağladı burs ya da krediden yararlanmak son derece önemli. Eğitim hayatında alınan krediler, meslek sahibi olduktan sonra geri ödeniyor. Ancak öğrenim süresince alınan bu ücretler üniversiteliler için önemli bir kaynak durumunda. Bu sebeple ilk kez üniversiteye kayıt olacak milyonlarca kişi KYK başvurularının ne zaman yapılacağını araştırıyor.

YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak ve tercih süreci sonuçların duyurulmasının ardından başlayacak.

Şu ana kadar KYK kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı. 2019 yılında KYK başvuruları 16 Ekim-21 Ekim tarihleri arasında e devlet üzerinden yapılmıştı. Bu sene de başvuruların ekim ayında yapılması bekleniyor.

KYK kredisi ne kadar 2020-2021

2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK kredisi 550 lira olarak ödenmişti. Bu sene öğrencilere ne kadarlık bir ödeme yapılacağı henüz belli değil.