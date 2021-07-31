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Eğitim KYK kayıt sildirme dilekçesi örneği | KYK yurt kayıt sildirme formu 2021
Eğitim

KYK kayıt sildirme dilekçesi örneği | KYK yurt kayıt sildirme formu 2021

KYK yurt kaydını sildirmek için gerekli şartlardan birisi, kayıt sildirme dilekçesi yazmaktır. Öğrenciler, internette kayıt sildirmek için dilekçe örneği araştırmakta. Peki, KYK kayıt sildirme dilekçesi örneği nerede bulunur?

Yeniakit Publisher
2021-07-31 22:56:00 -
KYK kayıt sildirme dilekçesi örneği | KYK yurt kayıt sildirme formu 2021

Yeni eğitim-öğretim yılında KYK’da kalan bazı öğrenciler eve çıkabiliyor. Bazıları ise yatay geçiş yaptığı için KYK yurt kaydını sildirmesi gerekiyor. KYK yurt kaydını sildirmek için ise dilekçe yazmanız gerekiyor. Peki, KYK kayıt sildirme dilekçesi örneği nerede bulunur? İşte merak edilen haberin devamı…

KYK kayıt sildirme dilekçesi örneği | KYK yurt kayıt sildirme formu 2021

Yurttan ayrılmak isteyen öğrencilerin, kayıtlarının silinmesi için imzalı bir dilekçeyi teslim etmesi gerekiyor. Ardından kaydınızın silinmesi için işlemlerinize başlanacaktır. Örnek dilekçe örneği aşağıdaki gibidir.

 

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