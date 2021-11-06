KYK kasım ayı bursları ne zaman ödenecek?
KYK öğrenim kredisi bu hafta yatar mı? KYK burs ve öğrenim kredisi alan öğrenciler kasım ayı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Peki, KYK bursları yattı mı? KYK öğrenim kredisi ne zaman hangi gün yatırılacak?
KYK bursu ve öğrenim kredisi alan öğrenciler kasım ayına ilişkin ödemelerin ne zaman hangi gün yapılacağını araştırıyor. Peki, KYK bursu ne gün yatacak?
KYK kasım ayı bursları ne zaman ödenecek?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Kasım itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
Bakan Kasapoğlu, 6-10 Kasım tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar bugün, "2" olanlar yarın, "4" olanlar 8 Kasım, "6" olanlar 9 Kasım, "8" olanlar 10 Kasım'da ödemelerini alabilecek.