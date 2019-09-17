KYK bursu alan VGM bursu alır mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu 2019 VGM burs sorgula. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğretim burs başvurusu ile Vakıflar Genel Müdürlüğü burs üniversite başvurusunun başlayıp başlamadığı merak ediliyordu. 2019 - 2020 VGM ortaöğretim (ilköretim, ortaöğretim, lise) burs başvurusu ile üniversite burs başvurularının başladığı VGM tarafından açıklandı. Burs başvurusunda bulunacakların Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu 2019 burs takvimine göre 09 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında ortaöğretim öğrencileri, 15 Eylül - 30 Ekim tarihleri arasında ise yükseköğrenim (üniversite) burs başvuruları yapılacak. Peki KYK bursu alan VGM bursu alabiliyor mu?

Vakılar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Bursu" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu" için başvurular, 2019 - 2020 eğitim yılı için aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr internet sitemizden üzerinden alınacaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

KYK bursu alan VGM bursu alabiliyor mu?

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Vakıflar Genel Müdürlüğü burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.

VGM bursu ne kadar 2019?

2019 - 2020 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs verilecektir.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, okumakta oldukları eğitim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenecek olup öğrencilerin burs almaya devam ettikleri süre boyunca tüm iş ve işlemleri ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından takip edilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanında bulunan illere ve Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişmek mümkündür.