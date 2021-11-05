Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. 5 Kasım’da başlayan KYK başvuruları 8 Kasım 23.59’da sona erecek. KYK sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu oldu.

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK başvuruları 5-8 Kasım tarihlerinde e Devlet üzerinden yapılacak. Adaylar başvurularını 8 Kasım 23.59’a kadar yapabilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu yüzde 40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek.

Şehit ve gazi yakınları ile yüzde 40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar ile aktif milli sporcu öğrenciler, değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. KYK sonuçlarının aralık ayına kadar açıklanması bekleniyor.

Burs/kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.

Yurt dışında yükseköğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusu yapabilir mi?

Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusunda bulunabilmektedir.