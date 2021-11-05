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Eğitim KYK burs kredi ücreti ne 2021 2022 ne kadar?
Eğitim

KYK burs kredi ücreti ne 2021 2022 ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 2022 KYK burs ve kedi başvurularına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. 2021 KYK burs ve kredi başvuruları 5-8 Kasım tarihleri arasında yapılacak. KYK burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler KYK burs ve kredi ücretlerinin ne karar olduğunu sorgulamaya başladı. Peki 2021 2022 KYK bursu ne kadar? KYK kredisi ne kadar 2021? KYK öğrenim kredi ücreti kaç para 2021?

Yeniakit Publisher
2021-11-05 12:13:00 - 2021-11-05 12:14:16
KYK burs kredi ücreti ne 2021 2022 ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Üniversite öğrencileri, KYK burs ve kredileri için 8 Kasım'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. KYK burs ve kredi başvurularının başladığını sosyal medya hesabından duyuran Bakan Mehmet Kasapoğlu, "Sevgili öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. 8 Kasım saat 23:59’a kadar başvuru yapmayı unutmayın. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu, Yükseköğretimde eğitim gören öğrencileri desteklemek için burs ve kredi hizmeti veriyor. Önlisans ya da Lisans fark etmeksizin eğitim süresi boyunca ödenen KYK bursları araştırılıyor. İşte KYK burs ve kredi ücretleri

2021 KYK bursu kredi ücreti ne kadar?

2021 yılı KYK burs ve kredi ücretleri şöyle:

KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL,

KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL,

KYK doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL

KYK bursu kime verilecek?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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