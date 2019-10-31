KYK burs kredi sonuçları 2019 2020 son dakika

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi sonuçları son dakika haberi üniversite öğrencileri tarafından yakından takip edilmekte. 15-21 Ekim tarihleri arasından KYK burs ve kredi başvurularını tammalayan öğrenciler 2019 2020 KYK burs sonuçlar ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı için Kredi Yurtlar Kurumu'ndan gelecek açıklamaya kilitlendi.

ÖSYM tarafından DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK burs başvurusunda bulunan adaylar için 2019 2020 KYK burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanmaya başlandı. Binlerce üniversite öğrencisi üniversite bitimine kadar Kredi Yurtlar Kurumu’nun vereceği burs nedeniyle konaklama, eğitim, yeme içme, ulaşım gibi hizmetlerini rahat bir şekilde temin etme imkanına sahip olmakta. Peki KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs kredi sonuçları açıklandı mı, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK burs sonuçları hakkında şimdilik Kredi Yurtlar Kurumu'ndan yapılan bir açıklama yok. Geçen sene burs sonuçları 13 Kasım'da açıklanmıştı. Bu sene de sonuçların yine bu tarihlerde açıklanması bekleniyor. 2019 yılında geçerli olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira. Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)