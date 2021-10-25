KYK burs kredi başvurusu başladı mı ne zaman başlayacak 2021? KYK burs başvurusu 2021

KYK burs başvuru tarihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK burs başvurusu bu yıl üniversiteyi kazanıp da üniversite kaydı yapan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte öğrencilerin ihtiyaçları da bir hayli arttı. Bundan dolayı da KYK burs ve kredi almak isteyen öğrenciler 2021 2022 KYK burs başvurusu ne zaman? sorusunu sormaya devam ediyor. KYK burs ve kredileri Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu vermekte. KYK burs ve kredi başvurusu yapmak isteyen öğrenciler bir yandan da e devlet üzerinden KYK burs ve kredi başvuru sorgulaması yapıyor.

KYK burs başvurusu 2021 ne zaman?

2021 KYK burs başvuru tarihi resmi olarak henüz açıklanmadı. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan duyuru geldiği zaman ayrıntılar haberde yer alacak. KYK burs ve kredi başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. Bilindiği üzere, kredi ve burs başvuruları her yıl, tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasının ardından başlıyor. KYK Burs başvuruları geçen yıl Ekim ayında yapılmıştı. Bundan dolayı da KYK burs ve kredi başvurularının başlaması için DGS ek tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuruları e devlet üzerinden alınmakta.

KYK burs kredi ne kadar?

KYK burs miktarı öğrencilerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. KYK bursu kademeler göre değişkenlik gösteriyor. 2020 senesinde KYK burs ve kredileri üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora için ise bin 950 lira idi.

KYK burs başvurusu kimler yapar?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.