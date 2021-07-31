Koronavirüs sebebiyle geçen yıl kapalı olan KYK yurtlarının, başvuru tarihlerinin açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Öğrenciler KYK yurt başvurusu nereden ve nasıl yapacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

KYK burs başvurusu nereden nasıl yapılır?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan teyit sonrası öğrenciye burs verilmektedir.

E-devlet üzerinden başvuru yapmak için, E-devlet sitesine girilmeli ve "e hizmetler" içerisinden "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü" adı altında yer alan linke tıklayarak başvuru yapılmalı.