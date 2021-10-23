Üniversite öğrencileri eğitim hayatlarını ekonomik anlamda daha rahat geçirebilmek adına kredi ve öğrenim burslarına ihtiyaç duyabiliyor. Bu sebeple pek çok öğrenci KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının ne zaman ayın kaçında alınacağını araştırıyor?

KYK burs başvurusu ne zaman? KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları ne zaman?

KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Üniversite kayıt işlemleri, yatak geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans ve doktora kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları alınıyor. Başvuruların en geç kasım ayında başlaması bekleniyor. Başvuru işlemleri e Devlet üzerinden alınıyor. Bu sebeple başvuru yapacak olan adayların e Devlet şifresinin bulunması gerekiyor.

KYK bursu ne kadar?

Burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler burs miktarını araştırmaya başladı. 2020 yılında KYK burs ve öğrenim kredisi üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora için bin 950 lira olarak ödendi.

Kimler KYK bursu başvurusunda bulunabilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.