KYK bursu nedir? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvurusu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında ÖSYM tarafından açıklanan YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversitenin iki yıllık önlisans ya da dört yıllık lisans bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilere KYK tarafından burs ve öğrenim kredisi verilmektedir. KYK bursu, KYK burs başvurusu, GSB KYK burs başvurusu, 2020 KYK bursu kimlere verilir? İşte KYK burs kredi haberine ilişkin detaylar.

KYK burs başvurusu ne zaman 2020?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu KYK burs ve öğrenim kredi başvurunda bulunacak öğrenciler KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. KYK burs başvusu yapacakların ilk başta ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçları sonrası açıklanan üniversite yerleştirme sonuçlarına göre kazanılan üniversitelere kayıtların tamamlanmasını beklemek olacaktır.

KYK burs kredi başvurusu ne zaman başlayacak?

Üniversite kayıtlarının tamamlanmasından sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve kredi başvurusunu kabul edecektir.

KYK bursunu kimler alır?

GSB KYK bursu nasıl alınır? KYK burs kredi başvuru şartı nedir? ÖSYM tarafından vakıf yani özel üniversite veya devlet üniversitelerinin önlisans ya da lisans bölümlerine kayıt yaptıranlar ile master veyahut doktora öğrencileri, dereceye giren öğrenciler, amatör milli sporcular, şehit çocukları, gazi yakınları KYK burs ve kredisi alır. İki yıllık okullardan mezun olup dikey geçiş ile ara vermeden, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına kayıt yaptıranlar.

KYK burs kredisi kimler alamaz?

KYK bursunu kimler alamaz? KYK burs almak için bazı kriterler mevcuttur. KYK bursu alamayacaklar şunlardır: Hazırlık sınıflarında okumaya devam edenler. KYK’dan daha önceki senelerde burs ve kredi alanlar. Üniversiteyi açıktan yani açıköğretim üzerinden ve uzaktan eğitimle gerçekleştirenler ile eğitim süresini uzatanlar da KYK burs kredi başvurusunda bulunup KYK bursu alamazlar.

KimlerKYK burs başvurusunda bulunamaz?

Polis Akademisi ve askeri öğrenciler de KYK burs kredisi başvurusunda bulunup KYK bursu alamazlar. KYK burs kredisi alamayacaklar arasında öğretim yılı kaybı olan öğrenciler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından burs alan öğrenciler ve KYK burs başvurusu için doğru bilgi vermeyen ile KYK burs ve kredisi almaya yeterli şartı yerine getirmeyeneler

E devlet üzerinden KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu e devlet üzerinden yapılmakta. Peki KYK burs başvurusu e devlet’ten nasıl yapılır? KYK burs başvurunda bulunacaklar www.giris.turkiye.gov.tr üzerinden e devlet’e girecekler. E devlet girişi yapmak için e devlet şifresi olması gerekir. E devlet şifresi olmayanlar herhangi bir PTT şubesine giderek e devlet şifresi alabilirler. E devlet girişi yaptıktan sonra sitenin en üst kısmında arama çubuğuna KYK yazmanız yeterli.

Karşısıza Burs/öğrenim kredisi başvurusu (Gençlik ve Spor Bakanlığı) buna tıklayınız. Açılan pencereden kimlik bilgilerinizin olduğu kısam gelecektir. Kimlik bilgilerimi doğruluğuna ait sorumluluğu üzerime aldığımı kabul ediyorum. İfadesinin yazıldığı alanı işaretlemeniz gerekir. Sonra da devam et deyiniz. Açılan pencerede kazanmış olduğunuz yükseköğrenim programı ne ise o üniversite ismi ile bölüm bilgilerini göreceksiniz. Okul bilgileriniz doğru ise Seçtiğim öğrenim bilgilerim doğru ifadesini seçip devam et butonuna basınız. Gelen pencereden bilgilendirme metini okuyup onaylayın. Sonra da adres bilgilerinizi göreceksiniz. Burada posta kodu önemlidir. Posta kodu nasıl öğrenilir? PTT’nin internet sayfasının üst kısmında Genel Sorgu kısmına tıklayın. PTT posta kodu sorgulamak için tıklayın. PTT üzerinden posta kodunu öğrendikten sonra e devlet üzerinde posta kodu kısmına yazılır ve devam et seçilir. Sonra da özel durumunuza ait bilgilerin yer aldığı kısım gelecektir. Gazi çocuğu, şehit kardeşi gibi ifadeler yer almakta. Yine devam et tuşuna basılır. Bir sonraki kısım ise anne babanıza ait bilgilerin yer aldığı kısımdır. Devam et sekmesine basınız ve Ziraat Bankası bilgileriniz doldurunuz ve devam ettiğinizde bütün bilgilerinizi göreceksiniz ve bilgileriniz doğru olduğuna emin iseniz başvur deyip KYK burs öğrenim kredisi başvurusunuzu tamamlayabilirsiniz. KYK burs kredi başvurusu için tıklayınız