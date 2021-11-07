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Eğitim KYK burs başvuruları ne zaman sona erecek? 2021 KYK burs başvuru tarihleri
Eğitim

KYK burs başvuruları ne zaman sona erecek? 2021 KYK burs başvuru tarihleri

2021 KYK burs başvuru tarihleri üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 2022 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Peki KYK burs başvuruları ne zaman sona erecek? 2021 KYK burs başvuru tarihleri son gün ne zaman olacağı merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 14:31:00 - 2021-11-07 14:32:10
KYK burs başvuruları ne zaman sona erecek? 2021 KYK burs başvuru tarihleri

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Üniversite öğrencileri, KYK burs ve kredileri için 8 Kasım'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. KYK burs ve kredi başvurularının başladığını sosyal medya hesabından duyuran Bakan Kasapoğlu, "Sevgili öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı. 8 Kasım saat 23:59’a kadar başvuru yapmayı unutmayın. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim" dedi. KYK burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Başvuru işlemleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Kurumsal İletişim Merkezi (444 0 472) ve resmi Twitter destek hesabı KYGM_DESTEK üzerinden 7 gün 24 saat bilgi alınabiliyor.

KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

KYK burs ücreti ne kadar?

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor. Öğencilerin her ay başında T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi gerçekleşiyor.  Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.

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