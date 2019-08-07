KYK borcundan dolayı hesaplara haciz mi geldi? KYK borçları silinecek mi?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borcundan dolayı mağdur olanlar KYK borçlarının silinmesine ya da KYK borç ödemelerinin ertelenmesini talep ediyor. KYK borcu olan mezun öğrencilerin banka hesaplarına haciz geldi iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Peki KYK borcu siliniyor mu? KYK borcundan dolayı hesaplara e-haciz mi geldi? Ekşi sözlük KYK üzerinden yine provokatif yazılara imza atıyor.

Ekşi Sözlük'te 13 Mayıs 2019 tarihinde açılan “KYK borcundan dolayı hesaplara e-haciz uygulanması" başlığına bugün tekrar entry (girdi) girilmeye başladı. KYK borcu nedeniyle hesaplarına haciz konan öğrenciler başlıkta ödemelerde yaşadıkları sıkıntıları dile getirirken borcunu önceden ödemiş olanlar ise onlara tepki göstererek, "Aldığınız parayı geri ödeyin. Bunda mağduriyet yok" gibi yorumlar yapıyor.

Ekşi sözlük KYK üzerinden kara propaganda yapılmasına zemin hazırlıyor. KYK borcunu ödeyemeyen ve banka hesabına haciz koyulan mezun öğrencinin arkadaşı olduğunu söyleyen 'semelf' nickli yazarın sözlükte başlık açarak aktardıkları şöyle; "Olay arkadaşımın başından geçiyor, 2014 yılında aynı anda üniversiteden mezun olduk. 2017 yılında da borç ödemelerimiz başladı fakat ödeme yaptığımız başka hayat telaşları olduğu için ona başlamaya sıra gelmedi. Bu sırada kriz oldu işsiz kaldık iş bulamadık şuanda da çalışmıyoruz derken geçen hafta garanti bankasından bir mesaj geliyor "Hakkınızda haciz işlemleri başlatılacaktır" gibi. Hemen bankayla iletişime geçiyor "Benim herhangi bir borcum yok sorun nedir" diye soruyor. Vergi dairesiyle görüşmesini söylüyorlar neyse sonra gidiyor vergi dairesine ve memur, durumda bir yanlışlık olmadığını KYK borcundan dolayı banka hesaplarına el konulup bloke edildiğini söylüyor. Günü geçtiği için ödemenin hemen başlaması gerekiyormuş. Fakat ödeyecek parası olmadığını söylüyor arkadaşım ama dinletemiyor. En az 1000 lira yatırmasını istiyorlar blokenin kalkması için fakat yapamayacağını söylüyor o zaman 600, 700 lirasını yatır gerisini taksit taksit öde diyorlar ve pazarlık yapılıyor. Ama para olmadığı için uzlaşamıyorlar. Anlayacağınız şuanda bütün hesaplarında bloke var ve ödemeden de kalkmayacak. Babasından aldığı yetim maaşı var onu da alamayacak artık.

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