0553 313 94 23

KYK borcundan dolayı hesaplara haciz mi geldi? KYK borçları silinecek mi?

KYK borçları silinecek mi? Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borcundan dolayı mağdur olanlar KYK borçlarının silinmesine ya da KYK borç ödemelerinin ertelenmesini talep ediyor. KYK borcu olan mezun öğrencilerin banka hesaplarına haciz geldi iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Peki KYK borcu siliniyor mu? KYK borcundan dolayı hesaplara e-haciz mi geldi? Ekşi sözlük KYK üzerinden yine provokatif yazılara imza atıyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:35
KYK borcundan dolayı hesaplara haciz mi geldi? KYK borçları silinecek mi?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borcundan dolayı mağdur olanlar KYK borçlarının silinmesine ya da KYK borç ödemelerinin ertelenmesini talep ediyor. KYK borcu olan mezun öğrencilerin banka hesaplarına haciz geldi iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Peki KYK borcu siliniyor mu? KYK borcundan dolayı hesaplara e-haciz mi geldi? Ekşi sözlük KYK üzerinden yine provokatif yazılara imza atıyor.

Ekşi Sözlük'te 13 Mayıs 2019 tarihinde açılan “KYK borcundan dolayı hesaplara e-haciz uygulanması" başlığına bugün tekrar entry (girdi) girilmeye başladı. KYK borcu nedeniyle hesaplarına haciz konan öğrenciler başlıkta ödemelerde yaşadıkları sıkıntıları dile getirirken borcunu önceden ödemiş olanlar ise onlara tepki göstererek, "Aldığınız parayı geri ödeyin. Bunda mağduriyet yok" gibi yorumlar yapıyor.

Ekşi sözlük KYK üzerinden kara propaganda yapılmasına zemin hazırlıyor. KYK borcunu ödeyemeyen ve banka hesabına haciz koyulan mezun öğrencinin arkadaşı olduğunu söyleyen 'semelf' nickli yazarın sözlükte başlık açarak aktardıkları şöyle; "Olay arkadaşımın başından geçiyor, 2014 yılında aynı anda üniversiteden mezun olduk. 2017 yılında da borç ödemelerimiz başladı fakat ödeme yaptığımız başka hayat telaşları olduğu için ona başlamaya sıra gelmedi. Bu sırada kriz oldu işsiz kaldık iş bulamadık şuanda da çalışmıyoruz derken geçen hafta garanti bankasından bir mesaj geliyor "Hakkınızda haciz işlemleri başlatılacaktır" gibi. Hemen bankayla iletişime geçiyor "Benim herhangi bir borcum yok sorun nedir" diye soruyor. Vergi dairesiyle görüşmesini söylüyorlar neyse sonra gidiyor vergi dairesine ve memur, durumda bir yanlışlık olmadığını KYK borcundan dolayı banka hesaplarına el konulup bloke edildiğini söylüyor. Günü geçtiği için ödemenin hemen başlaması gerekiyormuş. Fakat ödeyecek parası olmadığını söylüyor arkadaşım ama dinletemiyor. En az 1000 lira yatırmasını istiyorlar blokenin kalkması için fakat yapamayacağını söylüyor o zaman 600, 700 lirasını yatır gerisini taksit taksit öde diyorlar ve pazarlık yapılıyor. Ama para olmadığı için uzlaşamıyorlar. Anlayacağınız şuanda bütün hesaplarında bloke var ve ödemeden de kalkmayacak. Babasından aldığı yetim maaşı var onu da alamayacak artık.

KYK borç silme 2019 son dakika KYK borcu indirimi olacak mı

KYK borç silme son dakika KYK borcu siliniyor mu? MHP KYK borcu için teklif verdi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:35
  1. KYK borcundan dolayı hesaplara e-haciz mi geldi?
  2. kyk borcu silindi mi
  3. kyk borcu ne zaman silinecek
  4. kyk borcu haciz
  5. kyk borcu haciz 2019
  6. e haciz nedir
  7. kyk borcuna ne zaman haciz gelir
  8. hesaba haciz geldiğinde ne yapılmalı
  9. e haciz araç
  10. öğrenim kredisi haciz gelen varmı 2019
  11. gib e haciz
  12. KYK borçları silinecek mi?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş'ta 3 katlı ahşap ev yandı
    1. Kahramanmaraş'ta 3 katlı ahşap ev yandı
    2. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    3. İzmir'de iki aile arasında silahlı..
    4. Düzce'de oto hırsızlığı şüphelilerine..
    5. Salihli çocuk karnavalıyla şenlendi
    6. Cam silerken 4. kattan otomobilin..
    7. Tatile gelen gurbetçi çocuklarıyla..
    8. Karaköprü Kurban Bayramı’na..
    9. Salihli OSB yönetimi toplandı
    10. Kars'ta gün batımı
    11. Pakistan’dan kritik Hindistan kararı
    12. Evlerinin yanışını gözyaşı içinde..
    13. Turşu Festivali 31 Ağustosta
    14. Dönüşümün yol haritası İstanbullu..
    15. Atambayev'in evine polis operasyonu
    16. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    17. Hakkari’de eğitim toplantısı
    18. Bodrum’daki orman yangını tehlikeli..
    19. Türkiye'nin hamlesi sonrası şer..
    20. Çıkan olaylar sonrası hazırlık maçı..
    21. CHP'li belediyede Halk TV’cinin eşi..
    22. İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 10..
    23. Gaziantep'te trafik kazası: 3 ölü, 12..
    24. Tunus Savunma Bakanı cumhurbaşkanı..
    25. Dünya Yıldızlar Taekwondo..
    26. Sefaköy’de atık deposundaki yangın..
    27. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    28. Başkan Aşgın şampiyon sporcuyu altınla..
    29. Çetindağ’dan “çiftçilerin borcu..
    30. Hazırlık maçı yarıda kaldı
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"