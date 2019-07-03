KYK borçları siliniyor mu son dakika

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) üniversite döneminde burs ve kredi çeken gençlerin bu günlerde bir numaralı gündemi KYK borçlarının silinip silinmeyeceği. KYK borçlarının ertelenmesi veya silinmesi gündemde. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. KYK borçları silinecek mi 2019, KYK borçları silinecek mi 2019 son dakika KYK borçları siliniyor mu?

KYK borçları silinmesin mi silinmesin mi?

Sosyal medyada KYK borçlarını silinmesini isteyenlerle ile KYK borcunu silinmesini isteyenlerin tartışması sürüyor. KYK borçlarının silinmesini isteyenler, “Gençler borçla hayata atılmak zorunda değil’ derken KYK borçlarının silinmesini istemeyenler ‘Çevrenizdeki arkadaşlara özenip saçma sapan harcamalar için kullanıyorsunuz sonra gençler borçlar hayata başlamasın diyorsunun’ diyor. KYK borçlarının slinmesi durumunda KYK’dan yeni burs ve kredi alacak öğrencileri iyi bir örnek olmayacağını savunanlar ise “Yeni kredi alan öğrenciler nasıl olsa silinecek diyerek KYK kredi borçlarını ödemeyebilir. Köprü cezaları, şirketlerin vergi borçları silinmesi gibi KYK borçlarının silinmesi devlete bir yük olacaktır. Faizsiz estra 2 yıl erteleme gelmesi daha mantıklı” diyerek orta yolu önerenlerde var.

KYK borçlarının silinmesi için Meclis'e kanun teklifi sunuldu

Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) borcu olanları yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. KYK borçlarının silinmesi için TBMM'ye teklif sunuldu. Bu yaşanan flaş gelişmenin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Kanun teklifi, KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler için borçların ertelenmesi veya silinmesi ile alakalı olarak sunuldu. KYK borçlarının ertelenmesi veya silinmesi gündemde. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına af gelecek mi? şimdi bu sorularının cevabı merakle bekleniyor.

95 milyon 28 Kredi Borcu Bulunmakta

TBMM’ye daha öncelerde de kanun teklifi sunulmuştu. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Meclis’e yeni bir kanun teklifi sundu. Gürer’in teslim ettiği kanun teklifi, borçların işe alındıktan 3 yıl sonrasına ertelenmesini ön görüyor. İşe giren ancak yeniden işiz kalan borçlular için de erteleme ön görülmekle birlikte verilere göre Türkiye genelinde 342 bin 282 öğrencinin toplam 95 milyon 28 kredi borcu bulunmakta.

KYK burs ve kredi borçları ne olacak?

TBMM’ye sunulan kanun teklifine göre kredi kullanan kişilerin borçlarının faizsiz bir şekilde ertelenmesi ve işsiz kalanlar için de yeniden erteleme yapılması ön görülmekte. KYK borçlarının silinebilmesi yönündeyse herhangi bir adım bulunmamakta.