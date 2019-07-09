KYK borçları silinecek mi? Meclis'ten son dakika KYK borç teklifi

KYK yurt ve kredi ödemeleri. Meclis’te sürekli olarak gündeme gelen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi borçları hakkında birbiri ardına son dakika yeni açıklamalar yapılıyor. Meclis’te bulunan muhalefet partileri hükümeti sıkıştırmak için KYK borçları konusunda genellikle üniversite öğrencilerini devreye sokuyor. Muhalefet partili milletvekillinin Meclis’te gündeme getirdiği KYK borçlarının silinmesi talebi anında binlerce üniversite öğrencisi tarafından ilgi uyandırıyor ve KYK borçlarının silinmesini isteyen öğrenciler için bundan sonra YKK borçları silinecek mi? KYK burs ve kredi borçları ne zaman silinecek? KYK borçları ertelenir mi? KYK borçları Meclis’te görüşüldü mü? gibi soruların cevabını araştırmaya başlıyor.

KYK borçlarının silinmesi için TBMM'ye teklif sunuldu. Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) borcu olanlar ve parayı ödemekte zorlanan kişiler KYK kredi borç affı son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. KYK'ya borcu olanlar meclisten gelecek müjdeli haberi bekliyor. KYK borcu ile ilgili kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 'na geldi. Meclise sunulan bir kanun teklifi ile birlikte KYK borcu olanlar için merak uyandırdı. Teklife göre, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi. KYK borcu son dakika gelişmeleri geldikçe haberimizde olacak.

Meclis'te KYK borç açıklamaları

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın KYK borçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Üniversite mezunu gençlerimizin Kredi ve Yurtlar Kurumuna olan borçlarının yapılandırılması üzerine verdiğimiz araştırma önergesi için söz almış bulunmaktayım. Her yıl mezun olan gençlerimiz ki sayıları yüz binleri bulan -390 bine yaklaşan- ve on yıldır geriye yönelik ödeyemeyen -sayılara baktığımızda- borçlarının toplam büyüklüğü 2 milyar 95 milyon lira olan ve sayısı da yüz binleri bulan bu gençlerimize, bu iş bulamamış, üniversiteden mezun olmuş, ailelerinin, kendilerinin o kadar özveriyle çalışarak çabalayarak bitirdikleri okuldan sonra iş bulamadan bir de kapılarına tebligatla 18 bin liralık borcun 25 binlere çıkartılması, 25 bin liralık borcun 35 bin liralara kadar çıkartılmasıyla, zaten bunalımda olan, zaten iş bulamamış olan öğrencilerimize bir darbe de Kredi ve Yurtlar Kurumundan vuruluyor.”

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar’ın KYK borçlarına ilişkin, “2012 tarihi itibarıyla Türkiye’de 75 il ve 57 ilçede, toplam 190 yurtta, sadece 182.258 yatak kapasitesinden 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla 81 il ve 239 ilçeyle birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere 777 yurt ve 689 bin yatak kapasitesine ulaştık. Burada, sürekli bir iyileşme var, öğrencilerimizin lehine sürekli bir çalışma var. Bakın, 2002’de barınma ücreti olarak sadece akşam yemekleri için 50 kuruş verilirken bugün bu para sabah kahvaltıları, akşam yemekleri ve barınma ücretleriyle 15 liradan 375 liraya öğrencilerimiz için çıkarılmıştır. 2002’de öğrencilere verilen kredi sadece 45 lira iken bugün lisans öğrencilerimize 500 lira, yüksek lisansa bin lira ve doktora öğrencilerimize de 1.500 lira para ödüyoruz yani 500, bin ve 1.500; kartlarla artık para ödeniyor. Peki, bunlar ne zaman tekrar geri alınıyor? Bunlar, öyle hemen mezun olur olmaz alınmıyor.”

KYK borcu nasıl hesaplanır?

Öğrenim süresi boyunca alınan toplam kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumu’nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’ndeki(Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir. Toplam kredi + Yİ-ÜFE ilavesi şeklindedir.

Öğrencilerin ödeyecekleri kredi borcu, öğrencilerin öğretimi süresince kurumdan aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçmemektedir. Süresi içinde ödenmeyen borçlara her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda gecikme zammı ilave edildiğinden borcun alınmış olan kredi miktarını geçmesi mümkün olmaktadır. Bundan dolayı böyle bir sınırlama getirilmiştir.

KYK borçları ne zaman ödenecek?

Öğrenci, öğrenim kredisi borcunu, devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde öder.

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır. Yurt dışında yükseköğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusu yapabilir mi? Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusunda bulunabilmektedir.