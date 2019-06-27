KYK borç sorgulama! KYK yurt ve kredi ödemeleri İşe giremeyen öğrencilerin KYK borçları ertelendi mi

Üniversite okurken kendilerine bir ilaç gibi gelen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burslarının ödemelerini yapacak işe giremeyen gençler işsiz/öğrenci olan kişilerin öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir mi? Sorusunu soruyor. işe giremeyen öğrencilerin KYK borçlarını ertelemek için neler yapılmalı?

31 Mart ve 23 Haziran seçimi nedeniyle sık, sık gündeme taşınan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının ne zaman silineceği araştırılıyor ve bu konuda seslerini duyurmak isteyen binlerce kişi Twitter hesapları üzerinden #KYKBorcuBelimiziBüktü etiketine destek verilmesini talep ediyor. KYK borç erteleme, KYK borç sorgulama e devlet, KYK borç silinmesi, KYK kredi bakiye sorgulama, KYK borçları silinecek mi, öğrenim kredisi geri ödeme planı, vergi dairesi KYK borç ödeme... Öğrenciler (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar ve aylık taksitler ( 2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır. Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında; Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR gibi sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borç ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren Yİ-ÜFE uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılmaktadır. “Katkı kredisi ödemelerinde de aynı esaslar uygulanmaktadır.” Bunun dışında, herhangi bir sebeple (öğrenci olmak, işsizlik vb.) borcun ertelenmesi, silinmesi veya yeniden taksitlendirilmesi mümkün değildir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için, borç başlangıç tarihinden bir ay önce www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.

Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler borçlarını ne zaman ve ne şekilde ödemektedir?

Kredi almaktan vazgeçen öğrenciler, kredi borcunu devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde ödemektedir.

Vatani görevini yapanların öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ertelenebilir mi?

Öğrenciler (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borçlarını, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar zamanda ve aylık taksitler ( 2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır. Borç ödeme vadesi henüz gelmemiş olanların, borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, ödeme dönemleri askerlik dönemine rastlarsa borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik döneminin sonuna kadar ertelenmektedir. Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.

Lisans öğreniminden sonra ara vermeden yüksek lisansa başlayan öğrencilerin lisans öğrenim kredisi borcu ertelenebilir mi?

Lisans öğrenimini normal eğitim süresinde tamamladıktan sonra öğrenimine ara vermeden yüksek lisans (master) öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarını, lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl sonraki aydan başlamak üzere, lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminden sonra öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim kredisi borçlarını, doktora öğrenimlerinin normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere kredi aldıkları süre kadar ve aylık dönemler halinde ödemek zorundadır.

Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin, lisans öğrenimi döneminde aldıkları kredilerden doğan borçlarının ertelenebilmesi için lisans öğreniminden sonra ara vermeden yüksek lisans (master) veya doktora öğrenimine ya da yüksek lisans (master) öğreniminden sonra ara vermeden doktora öğrenimine başlamış olmaları halinde, lisansüstü öğrenimine kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 30 gün içinde www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilmektedir.

Öğrenim ve/veya katkı kredisi borcu ne zaman, nasıl ve nereye ödenebilir?

a) Normal öğrenim süresini tamamlayan veya kredi almaktan vazgeçen öğrenciler; borçlarını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,

b) Herhangi bir sebeple, kredisi kesilen veya öğrenim kurumundan atılan, okullarını terk eden öğrenciler; borçlarını, kredilerinin kesildiği tarihten iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde(2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık ) her ayın son iş günü mesai saati bitimine kadar tebligat beklemeksizin ödemekle yükümlüdür. Öğrenciler ödemelerini T.C. kimlik numarası ile “yurtkur.gsb.gov.tr” internet adresinde yer alan ‘E-Ödeme Bölümü’ ya da ‘Geri Ödeme Bölümü’nden yapabileceği gibi T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden veya internet bankacılığından da yapabilmektedir. Öğrenciler taksitlerini vadesinden önce ödeyebilmektedir. Yapmış oldukları ödemeler taksitlerinden düşmektedir. Taksitlerini her ayın son iş gününden sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılmaktadır.

Erken ödeme indirimi nedir?

Kredi borçlarının tamamının, ödeme başlangıç tarihinden önce ödenmesi halinde yapılan indirimlere erken ödeme indirimi denir. Erken ödeme indirimi kredi borcunun Yİ-ÜFE borcu üzerinden hesaplanır. Anapara üzerinden herhangi indirim söz konusu değildir.

Erken ödemelerde nasıl bir indirim söz konusudur?

Kurumumuzdan normal öğrenim süresince alınmış olan öğrenim ve/veya katkı kredisinden doğan borçların tamamı, öğrencilerin normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden itibaren birinci yıl içinde ödenirse anaparadan değil sadece Türkiye İstatistik Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlardan doğan borçlardan % 30; ikinci yıl içinde ödenirse % 20 erken ödeme indirimi uygulanmaktadır.

Erken ödeme indiriminden nasıl faydalanılmaktadır?

Erken ödeme indiriminden yararlanmak isteyen borçlular, ödeme yapmadan önce 444 1961 numaralı KYK KİM’den ( Kurumsal İletişim Merkezi) indirimli borç miktarını öğrenip T.C. Ziraat Bankasının herhangi bir şubesinde adını, soyadını ve T.C. kimlik numarasını belirtmek suretiyle ödemelerini gerçekleştirebilmektedir.

Borç taksit ödemeleri başladıktan sonra kalan borcun tamamının ödenmesi halinde herhangi bir indirim yapılabilir mi?

Borç taksit ödemeleri başladıktan sonra borcun tamamının ödenmesi halinde herhangi bir indirim yapılmamaktadır.

Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçları hangi durumlarda silinmektedir?

Kurumumuza öğrenim ve/veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan “hayatını çalışarak kazanamaz” ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların, kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin borçları silinmektedir.

Hesaplanan borç tutarının alınan kredi miktarının üç katından fazla olmasının nedeni nedir?

Süresi içinde ödenmeyen borçlara her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda gecikme zammı ilave edildiğinden borcun alınmış olan kredi miktarını geçmesi mümkündür.

Borç ödendiği halde, Kurum internet sayfasındaki sorgu ekranında borçlu olarak görünme sebebi nedir?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi borcuna mahsuben yapılan ödemeler, ödemenin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inden sonra ödemenin yapıldığı tarih itibarıyle borçluların şahsi hesaplarına işletilmektedir. Bu nedenle yapılan ödemeler, ödemenin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inden sonra ödeme yapılan tarih itibariyle hesaplarda görülebilmektedir.

Borç ödendiği halde, Kurum internet sayfasındaki sorgu ekranında geri ödeme yapılmış aya ait gecikme zammı işlemesinin sebebi nedir?

Öğrenim ve/veya katkı kredisi borcuna mahsuben yapılan ödemeler, ödemenin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inden sonra sisteme aktarıldığından borçlunun ödemesini gerçekleştirdiği tarih baz alınarak sisteme aktarılır. Bu tarihten sonra ekranda görülen (sisteme aktarılmadan önceki) gecikme zammı silinmektedir.

Kredi borçlarına mahsuben sehven fazla yapılan ödeme nasıl geri alınabilir?

Kredi borçlarına mahsuben yapılan fazla ödemenin iade edilebilmesi için durumu anlatır dilekçenin Kurumumuz Genel Müdürlük adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Borç taksitleri zamanında ödenmediğinde nasıl bir işlem uygulanmaktadır?

Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır ve bu tarihten başlayarak 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’’ kapsamına girer ve bu kanun hükümlerine göre Vergi Dairesi Müdürlüklerince, borçlulardan tahsil edilerek Kuruma ödenir.

Borç taksitleri zamanında ödenmediğinde uygulanacak gecikme zammı ne kadardır?

Süresi içinde ödenmeyen kredi borçlarına, her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda günlük gecikme zammı uygulanmaktadır. 19 Ekim 2010 tarihinden itibaren uygulanan gecikme zammı oranı aylık % 1.40 olup günlük olarak uygulanmaktadır.

Vergi dairesine yapılan ödemelerin bir sonraki ayın 15’inden itibaren sorgu ekranına yansımamasının nedeni nedir?

Vergi daireleri üzerinden yapılan kredi ödemelerinin Kurumumuz hesaplarına aktarılması süreci/süresi, Ziraat Bankası üzerinden yapılan kredi geri ödemelerinden farklıdır. İlgili vergi dairesi, ödeme yapılan tarih itibari ile Kurumumuz sistemine aktarma yapmaktadır. Aktarma sonrası, bu tarihten sonra ekranda görülen gecikme zamları (doğru tutarların ödenmesi kaydıyla) silinmektedir. (Vergi Dairesine yapılan ödemeler e-Devlet şifresi ile internet vergi dairesi üzerinden takip edebilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından borçlarını ödeyen borçlular bildirildikçe Kurumumuz sisteminden borç ödendiği görülebilmektedir.)

Kredi geri ödemelerini vergi daireleri üzerinden yapan borçlular, ivedilik kazanan taksit tutarlarını ödedikten sonra tekrar kurum hesaplarına kredi borçlarını ödeyebilirler mi?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri ya da mal sandıklarınca tahsil olunacak olan kredi geri ödemeleri ilgili vergi dairelerince/mal sandıklarınca borç bitinceye kadar tahsil edilme yoluna gidilmektedir. Kredi geri ödemelerini vergi daireleri üzerinden yapan borçlular, ivedilik kazanan taksit tutarlarını ödedikten sonra tekrar kurum hesaplarına kredi borçlarını ödeyememektedir.

Kurumumuzdan burs/kredi almış ve/veya almakta olan öğrencilerin vefatı halinde ne yapılır?

Kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin borçları silinmektedir. Kurumumuz tarafından MERNİS sorgulaması yapılarak vefat eden öğrencilerin bilgisi alınmaktadır.

Burs/kredi başvuruları hangi tarihte başlamaktadır, başvuru süreci ve değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Burs/kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.

Yurt dışında yükseköğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusu yapabilir mi?

Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

Burs/kredi başvurusu yaptıktan sonra ne yapılması gerekmektedir?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekmektedir.

Burs/kredi başvurusunu iptal etmek için ne yapılması gerekmektedir?

Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinde bulunan burs/kredi taahhütnamesi onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabilir mi?

Kurumumuza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.