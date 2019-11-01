KYK borç son dakika öğrenim kredisi affı ile ilgili son haberler

Kredi Yurtları Kurumu (KYK) burs başvurusunda bulun öğrenciler burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını beklerken diğer yandan da üniversite eğitimi sırasında KYK’dan burs kredi alan gençler de KYK burs borçlarının silinip silinmeyeceğini merak ediyor. KYK borçlarının silinmesi için Meclis’te muhalefet partileri teklif üstüne teklif veriyor. KYK borcu olanlar kredi borçlarını ne zaman ödeyecek? Peki KYK borçları silinecek mi 2019 son dakika. İşte öğrenim kredisi affı ile ilgili son haberler.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), her yıl yüz binlerce öğrenciye maddi destek sağlıyor. Bu imkan, iki tip olarak öğrenciye sunuluyor. Kurum tarafından yapılan incelemelerde öğrencinin maddi imkanı yetersiz görülürse -karşılıksız olmak koşuluyla- burs, diğer durumda ise -geri ödemeli olarak- kredi veriliyor. Eğitim süresince alınan krediler ise, mezun olunduktan ve iş sahibi olunduktan sonra istenilirse peşin, istenilirse taksit olarak ödenmek zorunda. Şu anda da, halk arasında 'KYK borcu' olarak da adlandırılan öğrenim kredisini geri ödeyemeyen öğrencilerin sayısı 5 milyona ulaşmış durumda.

KYK borçları silinecek mi?

Hal böyle olunca, 'KYK borçları siliniyor mu?' sorusunun yanıtı da milyonlarca kişi tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Zira, TBMM'nin açılması ile beraber gözler Meclis'e çevrildi. Senelerdir sorulan ‘KYK borçları silinecek mi?’ sorusunu akıllara getirdi. Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiği belirtildi. TBMM'ye KYK borçlarının silinmesine ilişkin kanun teklifi sunuldu. Normalde KYK borcu olanların, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödeme yapması gerekiyor. Yani 2 yıl sonra işe giremese dahi borcunu ödemeye başlamalı. Yapılan son düzenlemeye göre ise kredi çeken öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar borcunu ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Yani yeni mezun öğrenciler işe girene kadar borcunu erteleyebilecek. Ancak ertelenen dönemde borca faiz işlemeye devam ediyor.

KYK borçları silinsin teklifi

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu’nun KYK kanun teklifi oldu. Borcu olan 300 bini aşkın kişiyi yakından ilgilendiren konuya dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Ağıralioğlu tarafından hazırlanan kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna geldi. “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” başlığı ile sunulan kanun teklifinin özeti şu şekilde; “Teklif ile, öğrenim kredisi veya katkı kredisi almış ve borçları muaccel olan kişilerin borçlarının silinmesi amaçlanmaktadır.” Teklif Esas Komisyonu olan Milli Eğitim Komisyonu ‘ndan Plan ve Bütçe Komisyonu ‘na gönderildi. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda değerlendirilmesi sonrası yasa teklifi Milli Eğitim Komisyonuna gönderilecek. Bu komisyonda da kabul edilmesi sonrası Meclis Başkanlığına gidecek.

KYK borcu olanlar kredi borçlarını ne zaman ödeyecek?

KYK borçları ile ilgili İYİ Partili İsmail Koncuk’un bir soru önergesine Spor Bakanı Kasapoğlu, “Bakanlığımızdan öğrenim kredisi almış olan öğrencinin borcunu, öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü eğitim görmesi halinde dört yıl) sonra başlamak üzere kredi aldığı sürede ve aylık dönemler halinde ödemesi gerekmektedir. Öğrenim kredisi alan öğrencilerin sigortalı bir işte çalışıncaya kadar kredi borcunu ödeme zorunluluğu bulunmamakta olup sigortalı bir işe girene kadar da borcunu erteleme imkânı mevcuttur. Vatani görevini yerine getirmekte olan borçlularımızın kredi borçları da durumlarını belgelendirmeleri halinde askerlik sürelerince ertelenmektedir” şeklinde cevap vermişti.