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Aktüel

Kuzusu çalınan epilepsi hastası çocuğa Ankara Emniyet Müdürlüğünden hediye

Ekipler, kuzusu çalınan 11 yaşındaki Metehan'a yeni bir kuzu hediye etti

Yeniakit Publisher
2020-06-04 20:15:58 -
Kuzusu çalınan epilepsi hastası çocuğa Ankara Emniyet Müdürlüğünden hediye

ANKARA (AA) - Başkentte kuzusu çalınan 11 yaşındaki epilepsi hastası Metehan Coşkun, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hediye ettiği kuzuyla teselli buldu.

Gölbaşı ilçesindeki Seymenler Mahallesi'nde ikamet eden Coşkun ailesine ait kuzu 28 Mayıs'ta çalındı.

MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilen hırsızlar aynı gün yakalanırken, çalınan kuzunun epilepsi hastası Metehan'ın tedavisi için alındığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Metehan'a çalınan kuzunun yerine bir başka süt kuzusu hediye etti.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından, Metehan'ın yeni kuzusuyla çekilen fotoğrafı da paylaşıldı.

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