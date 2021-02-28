Kuzgun Acar kimdir? Kuzgun Acar nereli? Kuzgun Acar eserleri ve ölüm sebebi

Tam adıyla Abdülahet Kuzgun Çetin Acar, 28 Şubat 1928 tarihinde Nazmi Acar Bey'in oğlu olarak İstanbul’da doğdu. Yoksul bir aile üyesi olan Acar, 1948 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi heykel bölümüne girdi. Ayrıca daha sonraları Ali Hadi Bara ve Zühtü Müridoğlu’nun atölyelerinde heykel üzerine eğitim aldı.

Kuzgun Acar, 1953 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra serbest olarak heykel çalışmaya başladı ve bir sene içerisinde ilk kişisel sergisini düzenledi. Demir, çivi, tel ve ahşap malzemeleri ile heykeller yaptı.

Hayatının dönüm noktası

Çivilerle yaptığı bir heykeli, 1961 yılında Paris Bienali’nde birinci oldu. Bu başarı, hayatında bir dönüm noktası oldu. Çünkü ödülü kazandıktan sonra sanatçılara verilen iki burstan birisini kazanmıştı. Kuzgun Acar, bu bursla Fransa’ya gitti ve 1962’de Paris Modern Sanatlar Müzesi’nde sergi düzenlendi, sergideki bir yapıtı ve iki deseni müze tarafından satın alındı.

Bir dönem Fransa’da kaldıktan sonra tekrardan ülkesine geri dönen Acar, çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

1966 yılında yaptığı İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’ndaki "Kuşlar" heykeli ile Ankara Kızılay Meydanı’nda yer alan Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nün cephesine yaptığı tunçtan kabartma "Türkiye" heykeli sanatçının bilinen ve önemli çalışmalarıdır.

Kuzgun Acar ölüm sebebi nedir?

Kuzgun Acar, bir duvar rölyefi üzerinde çalışma yaparken merdivenden ayağı takılarak düştü ve beyin kanaması gerçekleşti. Bu olaydan sonra sağlığını kaybeden Acar, 4 Şubat 1976 tarihinde 48 yaşında iken vefat etti. Kuzgun Acar’ın mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunuyor.