Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı’na yoğun ilgi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda, paydaş üniversitelerin katkılarıyla gerçekleşecek olan fuar, 18-19 Aralık 2023 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde “Yetenek Her Yerde” teması ile kapılarını gençlere açtı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Himayelerinde, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi yürütücülüğünde düzenlenen KUKADAF’23; Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Ağrı İbrahim Çeçen, Ardahan, Artvin Çoruh, Bayburt, Erzincan Binali Yıldırım, Erzurum Teknik ve Kafkas Üniversiteleri paydaşlığında gerçekleşiyor.

Öğrenciler iş ve staj fırsatı

Birçok sektöre ait kariyer fırsatlarının, meslek bilgilerinin ve istihdam süreçlerinin paylaşılmasına imkân sağlayacak olan Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı; özel sektörden yüzlerce firma ile kamu sektöründen çok sayıda kurumu, öğrenci ve mezunlar ile aynı platformda bir araya getiriyor. Temel amacı, tüm gençlere birer yetenek olduklarının hissettirmek olan “Yetenek Her Yerde” temasıyla düzenlenen fuar ile ülkenin her bölgesindeki üniversiteli gençler için niteliklerine uygun iş ve staj fırsatlarına erişim sağlanması ve istihdamın büyük oranını oluşturan KOBİ’lerin insan kaynakları ve yetenek kazanımı süreçleri hakkında farkındalıklarının ve kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Bilgilendirici etkinlik düzenlenecek

Fuar kapsamında firma, kurum ve kuruluşlar stant açarak kendilerini tanıtma, iş ve staj başvuruları alma ve mülakat yapma imkânları elde ederken öğrenci ve mezunlar da firmaların insan kaynakları yetkilileri ile iş ve staj olanakları, kariyer imkânları konularında ilk ağızdan bilgi alabilecekler. Ayrıca çeşitli kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine, panellere, mülakat simülasyonlarına ve firmaların insan kaynakları temsilcileriyle yapılacak mülakatlara katılabilecekler.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin “Yetenek Her Yerde” sloganıyla başlattığı bölgesel kariyer fuarları coğrafî farklılık gözetilmeksizin üniversite öğrencilerine, ülkemizin ve dünyanın geleceği için önemli birer yetenek olduklarının hissettirilmesi ve istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlanması açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti, “2019 yılından itibaren öğrencilerin iş hayatını tanımaları ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla başlatılan bölgesel kariyer fuarları üniversitelerimizin kariyer merkezlerinin aktive edilmesi, sektör temsilcileri ile ikili ilişkilerinin güçlendirilmesi, üniversitelerimizin nitelikli mezunlarının kamu kurumlarına kazandırılmasında büyük rol oynamaktadır. Bunun yanında küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin farkındalık ve kapasitelerinin artırılması açısından da önemlidir. Bu bağlamda paydaş üniversitelerimiz ve 120’si kamu 259’u özel olmak üzere toplamda 379 değerli katılımcılarımızla bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz KUDAKAF23’ün, hem öğrencilerimiz ve mezunlarımıza hem de kamu ve özel sektör temsilcilerine verimli bir fuar tecrübe etme imkânı sunacağına gönülden inanıyoruz.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kariyer fuarlarının yetişen gençleri, kamu kurum ve özel sektör temsilcileriyle bir araya getirdiğini belirterek, “Sevgili gençlerimizin geleceklerini inşa sürecinde mihmandarlık ederek onlara çeşitli imkanlar sunan iyi bir eğitim almaları için Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde devletimiz var gücüyle çalışmaktadır. Medeniyet yolculuğumuzda bu tip organizasyonlar kurumlarımızda görev alacağız. Gençleri yetiştirerek ülkemizin hızla kalkınmasına, büyümesine imkan sunacak bir çalışma model olduğunu hep beraber görmekteyiz. Bir yandan kişisel hayatınızı, mutluluğunuzu devam ettirirken bir yandan da ülkemizin gelişmesine, büyümesine katkı sunmanın huzurunu yaşayacaksınız.” şeklinde konuştu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, öğrencilere seslenerek “Öğrenciyken sizin kadar şanslı değildik. Sizlerin çok güzel hocaları var. Çok güzel eğitim müesseseleri var. İstediğiniz zaman istediğiniz bilgiye ulaşabilecek imkânınız var. Ben inanıyorum ki bunları çok iyi kullanıyorsunuz. Çok iyi değerlendiriyorsunuz. Doğu dillerinden en az birini Arapça olabilir, Farsça olabilir, Çince olabilir. Batı dillerinden en az birini tercih edin. İngilizce olabilir. Öğrendikten sonra mezun olun. Hiç endişeniz olmasın aramanıza gerek yok. İş sahipleri sizi arayıp bulacak” dedi.

Erzurum Vali Vekili Ahmet Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok değerli emekleriyle üniversite sayısında önemli bir artış sağlandığına dikkat çekerek, ‘Rakamların arasındaki fedakarlık hikayelerine baktığımızda ülkemizin geleceğinde söz sahibi olmaya aday 7 milyona yakın üniversite öğrenci yönelik yatırımların karşılığını bulduğunu görüyoruz. Öğrendiklerini yaşama en donanımlı şekilde transfer etmeyi denekleriyle gençlerimiz devletimizin yükselen büyümesine değer katmaktadırlar. Bilginin hızla atledildiği bir çağda üniversitelerimizde öğretilen bilgilerin pınar stratejiye dönüştürülmesi ve mezun olan öğrencilerin istihdam edilmesi sadece bireyin kendi gelişimi için değil aynı zamanda toplumun genel ilerlemesi için de hayati bir meseledir. Bu noktada devletin imkanlarının tüm üniversite eşit şartlarda sunulması bakımından ülkemiz her bölgesinde ayrı ayrı etkinliklerle düzenlenen bu kariyer fuarları eğitimde kısa fırsat eşitliğinin sağlanması açısından çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Doç. Dr. Salim Atay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Anadolu’nun savunmasını yapmak üzere Samsun’a indikten sonra Erzurum’a gelmesinin anlamlı olduğunu belirterek, “Samsun’dan daha yakın iller varken oralara değil de Erzurum’a gelmesi anlamlıdır. O zamanın şartlarında Samsun’dan Erzurum’a gelmek hiç de kolay bir iş değildir. Evet Samsun’a indi. Erzurum geldi ve şimdi çok iyi anlıyorum ki bu coşkuyu, bu nitelikli vatanperver, dürüst insanları tanıdığı bildiği için buradan müdafaayı buradan başlattı. O zaman Milli Mücadele’ye destek veren bu millet, bugün ekonomik, siyasi ve bilimsel birçok alanda gibi bilimsel, birçok alanda yine en güçlü şekilde desteğini veriyor” dedi.

Sponsor kurum ve kuruluşlara plaket takdimi sonrası halk oyunları gösterisi yapıldı. Törene katılan protokolün kurdele kesmesinin ardından stantlar gezildi.