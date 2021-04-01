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Dünya Kuzeyde savaşın ayak sesleri! Rusya Ukrayna sınırına yığınak yapıyor
Dünya

Kuzeyde savaşın ayak sesleri! Rusya Ukrayna sınırına yığınak yapıyor

Haliç Üniveristesi Öğretim görevlisi ve Stratejist Yusuf Alabarda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya petrol ihracını durdurduğunu ve 14. Zırhlı Tümeni Ukrayna sınırına sevk ettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 00:40:00 - 2021-04-01 00:49:05

Rusya'nın Kırım'ı Ukrayna'dan koparması ile gerilen ilişkilere bir de Rus yanlısı ayrılıkçıların Donbas bölgesindeki ateşkesi sık sık ihlal etmesi zaten gerilimli olan Rusya-Ukrayna ilişkilerini olumsuz etkiliyor.

Ukrayna olası bir savaş için askeri alımları arttırırken, Rusya'nın da bu geceden itibaren Ukrayna'ya petrol ihracatını durdurduğu açıklandı.

Öte yandan Rus birliklerinin de Ukrayna sınırına sevk edildiği belirtiliyor.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Haliç Üniveristesi Öğretim görevlisi ve Stratejist Yusuf Alabarda, "Rusya, Ukrayna'ya petrol ürünleri ihracatını saat 00.00 dan itibaren durdurdu. Rus demiryolları, askeri techizat taşımak için kullanıma açıldı. Rus ordusu Seyyar köprü birliklerini Ukrayna sınırına sevketti. Rusya'ya ait 14. Zırhlı Tümen, Kerc boğazını geçerek Kırım'a girdi." ifadelerini kullandı.

Gazeteci yazar İbrahim Karagül konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "D. Akdeniz, Ege, Batı Trakya ve Karadeniz’deki askeri hareketlilik Türkiye, Rusya ve Ukrayna için çok tehlikeli. Rusya Ukrayna sınırlarına yığınak yapıyor. Ukrayna savaşa hazırlanıyor. Akdeniz, Ege'den sonra Karadeniz'de durum kritik. "Karadeniz Savaşı" patlamak üzere." dedi.

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