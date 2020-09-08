Kuzey Yıldızı ilk aşk rezilliği

Türk toplumunun ahlak değerlerine yüzde yüz uyan, gencinden yaşlısına kadınından erkeğine toplumun tüm bireylerini doğru yönlendiren, ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerimizin, hayatlarının tüm evrelerinde dürüst, ahlaklı, vatana ve millete faydalı işler yapmasını özendirecek dizilerin özlemi çekmekteyiz. Televizyon ekranları vasıtasıyla evlerimizin içerisine kadar giren amaçları reyting olan ne idüğü belirsiz dizilerde çarpık ilişkiler, ahlakdışı hareketler, gayrimeşru yaşantıların yanında Müslüman Türk toplumunun örf, adet ve kültürümüze aykırı ne kadar olumsuz öğe varsa hazırladıkları kirli senaryoları üzerinden servis edilerek toplumun dengesini bozmaktadır. Bugün televizyonlarda yayınlanan neredeyse tüm dizilerde utanma duygusun yok sayıldığı görülmekte. Dizilerde sanat adı altında, batıya özenti, batılılaşma, batının ahlaksızlıkları devşirilerek Türk toplumunun sofrasına bu rezillikler servis edilmekte. Reyting rekorları kırdığı iddia edilen rezil dizilerden biri de Kuzey Yıldızı dizisi.

Kuzey Yıldızı dizisinin konusu ne? Kuzey Yıldızı dizisi neye hizmet ediyor?

Cumartesi günleri saat 20:00’de Show TV kanalında sözde dizi adı altında yayınlanan Kuzey Yıldızı, özellikle genç izleyici kitlesini hedef alıyor. Kuzey Yıldızı dizisi işlenen konu, toplum değerleriyle taban tabana zıt konular. Karadeniz’in gözde şehirleri arasında bulunan Ordu’da geçen Kuzey Yıldızı dizisi, isminden de anlaşılacağı gibi Kuzey ve Yıldız’ın birlerlerine olan sözde sevgilerini anlatıyor. Aşk, sevgi adı altında rezilliklerin sergilendiği dizide İstanbul’a gidip orada evlenip üç çocuk sahibi Kuzey’in yeniden Ordu’ya geri dönmesiyle birlikte ahlaksızlıklar da patlak vermeye başlıyor.

Kuzey’in evli olmasına rağmen Yıldız’ın onu seviyor olması ve Kuzey’in de boşanmamış olmasına rağmen Yıldız’la rezilliklerin yaşanması, Müslümanların ahlaki değerlerini yerle bir etmek, yeni neslin manevi genetiğini değiştirmek için her türlü oyun dizi üzerinden sahneye sürülmekte.

Kuzey Yıldızı dizisi, bazı bölümlerinde de üstü kapalı biçimde eşcinselliğe de yer veriliyor. Dizide Sefer karekteri çok kez Kuzey Mollaoğlu’na sarkıntılık yaptığı da gözlerden kaçmıyor.

Kuzey Yıldızı dizi oyuncuları

Kuzey Mollaoğlu (İsmail Demirci)

Kuzey Yıldızı dizisinde, Mollaoğlu ailesinin büyük oğlu olarak dizide başrol oynuyor. Kuzey Mollaoğlu, Kuzey Yıldızı’nda sevgiye ihanet etmiş biri olarak gösterilmekte ve evli ve üç çocuk sahibi olmasına rağmen gayrimeşru ilişkileri özendirmekten de geri durmuyor. Kuzey Mollaoğlu karekteri. Toplumdaki aile kavramını bitirmeyi, evlilik dışı ilişkiyi meşrulaştırmak ve karı koca arasındaki ilişkiyi, muhabbeti ve hürmeti yok etmeyi amaçlayan sinsi bir amaca hizmet ediyor.

Yıldız Kadıoğlu (Aslıhan Güner)

Dedik ya aşk adı altında sinsi planlar dizilerin en çok yaptığı senaryolar arasında. Kuzey Yıldızı dizinde de gençlik yıllarında sevdiği kişinin ihanetini unutamayan bir yandan da evli olan ve üç çoçuk sahibi Kuzey’e sevgi adı altında iğrenç duygular besleyen bir tiptir. Kuzey’in boşanıp kendisiyle evlenmesini bekleyecek kadar da evlilik müessesesine zarar veren bir karektrdir.

Sefer Kadıoğlu (Toygan Avanoğlu)

Seferoğlu’na düşman Kadıoğlu ailesinin büyük oğludur. Yıldız’ın Abisidir. Yaşar Kadıoğlu’nun gözüne girmek için türlü fırıldaklar çevirmekten de geri durmaz. Sefer Kadıoğlu, karısı Nahide ile birlikte kardeşi Yıldız ile Kuzey’in rezillikleri için adeta çöp tatanlık yapmakta. Sefer Kadıoğlu, zaman zaman Kuzey’e eşcinselliği anımsatan yaklaşımlarda ve hareketlerde bulunarak sapıklığı meşrulaştırmanın gayreti içinde olmakta.

Mine Mollaoğlu, Gökçe Mollaoğlu, Feride Mollaoğlu Kuzey’ın kızlarıdır. Annelerinin kendilerini terk etmesini kabullenemeyen Mine, Gökçe, Feride de Yıldız’ın babaları Kuzey’le rezilliklerin yaşanmasına çanak tutmakta. Kuzey Yıldızı’nda Kuzey’in kızları olan Mine, Gökçe, Feride de evli olmadıkları halde dizideki ahlak dışı ilişkileriyle özellikle de gençlere kötü örnek olmakta.

Nahide Kadıoğlu (Merve Şen)

Kadıoğlu ailesinin gelinidir. Sefer Kadıoğlu’nun eşidir. Kocası ile birlikte kayınpederinin gözüne girmek için tüm yapmayacakları oyunlar yoktur. Yıldız ile Kuzey’in çarpık ilişkisinin ete kemiğe bürünmesi için tüm fırıldakları çeviren bir karekterdir. Nahide’nin kıskançlığı ve sinsi oyunları özellikle de evli kadınlar üzerine kurulmuş kirli bir oyunun parçasını teşkil etmekte.

Yaşar Kadıoğlu (Cezmi Baskın)

Kadıoğlu ailesinin reisidir. Yıldız ve Sefer’in babasıdır. Astığım astık kestiğim kestik bir tip olmasına rağmen kızı Yıldız ile Kuzey’in yaşadığı rezilliklere ses çıkarmadığı gibi ahlaksızlıkların yaşanmasına da müsade eden bir tipi canlandırmakta.

Şeref Mollaoğlu (Hüseyin Soysalan)

Mollaoğlu ailesinin reisidir. Kuzey’in babasıdır. Mine, Gökçe ve Feride’nin dedesidir. Şeref Mollaoğlu da aynen Yaşar Kadıoğlu gibi sözünün üstüne söz söylenmeyen bir karektere sahip olmasına rağmen olu Kuzey ve torunları Mine, Gökçe ve Feride’nin rezilliklerine ses çıkarmadığı gibi ahlaksızlıkların yaşanmasına rıza gösteren bir karekterdir.

Poyraz Kadıoğlu (Burak Can)

Kadıoğlu ailesinin küçük çocuğudur. Yaşar Kadıoğlu’nun oğlu, Sefer Kadıoğlu’nun ve Yıldız’ın kardeşidir. Düşman olarak gördükleri Mollaoğlu ailesinin bir ferdi olan Kamer Mollaoğlu ile aynen ablası Yıldız gibi rezil bir ilişki sonrası kaçarak evlenmişlerdi.