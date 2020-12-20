Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimi de hizmete açıldı! Ticaretin kalbinde yer alan bölgeyi kuşatan ulaşım koridoru tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katıldığı Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6’ncı kesimi olan İzmit-Akyazı bölümünün açılış törenine iştirak eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Gece gündüz çalışıyoruz

Karaismailoğlu, Türkiye’yi dünyanın en büyük ekonomileri arasında hak ettiği konuma taşımak için dünyanın en büyük projelerine imza attıklarını söyledi. Ülkenin dört bir yanında 3 binin üzerinde şantiyede gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. Karaismailoğlu, “Bir ayda Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri Yolu, Formula 1 Pisti, Hayrabolu-Tekirdağ Yolu, Sarıkamış-Karakurt Horasan Yolu ve Manisa Akhisar Yolu açılışlarını gerçekleştirdik” dedi.

Dev projeler yolda

Çarşamba günü Ankara-Niğde Otoyolu’nun tamamını hizmete aldıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, “Yakın süreçte de pek çok projeyi yaşama geçireceğiz” diye konuştu. Karaismailoğlu, aşkla bağlı oldukları vatana ve millete büyük bir güçle hizmete devam edeceklerini aktardı. Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun hem Marmara’nın hem de Avrasya Bölgesi’nin ulaşımında ve ticaretinde hayati bir rol oynayacağına dikkat çekerek, şunları ifade etti: “İki kıtayı birbirine bağlayan Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde araçların şehir içi trafiğine girmeden yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yolla transit geçişi sağlanacaktır. Kısım kısım kullanıma sunulan otoyolumuzun 6’ncı yani son kesimini açarak 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’nun tamamını devreye sokuyoruz. Böylelikle ticaretin kalbinde yer alan bu bölgeyi kuşatan bir ulaşım koridorunu tamamlamış oluyoruz.” Karaismailoğlu, 6’ncı kesimde toplam 289 yapının bulunduğu bilgisini verdi. Ayrıca “Kuzey Marmara Otoyolu dünyaya örnek ve tasarrufun önünü açan bir projedir” şeklinde konuştu.

Yeni soluk kazandıracak

Projelerin her birinde depreme dayanıklılığı sağlayan en modern mühendislik yaklaşımlarının kullanıldığına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kuzey Marmara Otoyolu, olası bir afette Marmara Bölgesi’ne ve İstanbul’a hizmet verecektir. Otoyol, ülkemizin önemli gücü olan sanayi ve ticaret şehirlerine yeni bir soluk kazandıracaktır. İstanbul’dan Anadolu illerine gidişi ve dönüşü kolaylaştıracaktır. Kuzey Marmara Otoyolu’nun bir başka özelliği de kamu-özel sektör iş birliğiyle yapılmış başarılı projelerimize güzel bir örnek teşkil etmesidir. Yeni bütçe imkânları projelerimizi en nitelikli ve en hızlı şekilde açabilmeyi sağlamaktadır. Zamanın ve konforun değeri Kuzey Marmara Otoyolu ile yeniden belirlenmiştir.” Karaismailoğlu, “Kuzey Marmara Otoyolu, her bir vatandaşımız için gurur vesilesidir. Ülkemizi ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için hiçbir engel tanımayacağımızın; Türkiye’nin gerek bölgesinde gerekse dünyada lider ülkelerden biri olacağı günlerin yaklaştığının ispatı niteliğindedir” diye de ekledi.