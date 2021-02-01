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Yaşam Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza: 2 yaralı
Yaşam

Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza: 2 yaralı

Çekmeköy’de Kuzey Marmara Otoyolu Alemdağ Kavşağı'nda kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 20:07:00 - 2021-02-01 20:08:05
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kamyon, önündeki tıra arkadan çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kamyon tıra arkadan çarptı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çekmeköy’de Kuzey Marmara Otoyolu Alemdağ Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin M. idaresindeki 34 FT 8486 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 BJD 500 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada kamyon sürücüsü Selahattin M. ile yanındaki arkadaşı Mustafa Topbaş yaralanırken, kimliği henüz belirlemeyen tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını sağladı. İtfaiye ekipleri de kamyonda sıkışan 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yoğun trafik drone ile de havadan görüntülendi.

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