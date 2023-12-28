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Yerel Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi zincirleme kaza
Yerel

Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi zincirleme kaza

Yeniakit Publisher
2023-12-28 08:23:00 - 2023-12-28 09:05:23
Kuzey Marmara Otoyolu'nda katliam gibi zincirleme kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

 Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu.

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada ilk bilgilere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin yaralandığını bildirdi.
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Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

Ekiplerin, yoğun sisin etkili olduğu bölgede araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse de bölgeye gelerek inceleme yaptı. Kazayla ilgili 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.

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