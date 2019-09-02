Kuzey Marmara otoyolu Mecidiye gişeleri istikametinde iki kamyon çarpışması sonucu bir sürücü araç içerisinde sıkıştı. Sürücüyü kurtarma çalışmaları sürerken bölgede yoğun trafik oluştu. Kuzey Marmara otoyolu Mecidiye gişeleri istikametinde iki kamyon çarpışması sonucu bir sürücü araç içerisinde sıkıştı.

Kuzey Marmara otoyolu Mecidiye gişeleri istikametinde iki kamyon çarpışması sonucu bir sürücü araç içerisinde sıkıştı. Sürücüyü kurtarma çalışmaları sürerken bölgede yoğun trafik oluştu.

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