Kuzey Marmara otoyolu Mecidiye gişeleri istikametinde iki kamyon çarpışması sonucu bir sürücü araç içerisinde sıkıştı. Sürücüyü kurtarma çalışmaları sürerken bölgede yoğun trafik oluştu.
Kuzey Marmara otoyolu Mecidiye gişeleri istikametinde iki kamyon çarpışması sonucu bir sürücü araç içerisinde sıkıştı.02 Eylül 2019 Pazartesi 13:12
Kuzey Marmara otoyolu Mecidiye gişeleri istikametinde iki kamyon çarpışması sonucu bir sürücü araç içerisinde sıkıştı. Sürücüyü kurtarma çalışmaları sürerken bölgede yoğun trafik oluştu.
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