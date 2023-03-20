Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Fetahu depremzedeler için toplanan yardımı Erbaş’a teslim etti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erbaş, Fetahu ve heyetine ziyaretleri için teşekkür etti. Başkan Erbaş, Makedonya İslam Birliği ile Diyanet İşleri Başkanlığının uzun zamandır işbirliği yaptığını belirterek, “Balkanlarda müftülerimizle birlikte çok önemli Diyanet hizmetleri yaptığınızı yakinen biliyoruz. Cenab-ı Hak sizin de orada yapmış olduğunuz bu hizmetleri verimli eylesin. Rabbim bütün hocalarımızı muvaffak eylesin inşallah.”

“Millet olarak bu imtihandan çıkacağımıza inanıyoruz”

Türkiye’nin, tarihin gördüğü en büyük afetlerden birisini yaşandığına dikkati çeken Başkan Erbaş, “Acımız çok büyük ve bu büyük bir imtihan, inşallah milletimiz ve bütün Müslümanlar olarak bu imtihandan çıkacağımıza inanıyoruz. Cenab-ı Hak hepimizi her türlü afetlerden, felaketlerden muhafaza eylesin. Birlik beraberlik içerisinde bu yaralarımızı saracağız inşallah.” dedi. Türk milletinin asırlardır mağdur ve mazlumun yanında yer aldığını belirten Başkan Erbaş, “Yine olmaya devam edeceğiz. Bu sınır içinde olur sınır dışında olur ama bu hasletimiz ilelebet devam edecektir inşallah.” ifadelerini kullandı.

Fetahu: “Dünyadaki tüm Müslümanların gözü Türkiye’deydi”

Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Fetahu ise, Başkan Erbaş’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye’nin yaşadığı afetlerin hem Türk halkı hem de Müslümanlar için bir imtihan olduğunu dile getiren Fetahu, şunları söyledi: “Bu süreçte dünyadaki tüm Müslümanların gözü Türkiye’deydi. Yaşadığınız sıkıntıları biz yaşamış gibi hissettik. Makedonya halkı olarak biz de Türkiye için neler yapabiliriz diye düşündük. Bizler de az da olsa bir katkıda bulunmak istiyorduk. İki sebepten dolayı birincisi Müslüman kardeşleriniz olarak bizlerde yardım edebileceğimizi düşündük, ikincisi ise hem Türkiye’nin hem de Diyanet İşleri Başkanlığınızın senelerce Makedonya’da yaptığı hizmetlerden dolayı bunu kendimize bir borç olarak görüyorduk. Bunun için sizin hizmetinizde bulunmaya çalıştık.”

Fetahu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çalışmalarını yakından takip ederek örnek aldıklarını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Fetahu, Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanlığı tarafından deprem dolayısıyla toplanan yardımları Başkan Erbaş’a teslim etti.

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