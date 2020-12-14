Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Fetahu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ÜSKÜP (AA) - Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Fetahu, "haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.

"Yaşam" kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "İstanbul'da koronavirüs önlemleri" fotoğrafını seçen Fetahu, "spor" kategorisinde de Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" fotoğrafına oy verdi.

Tüm fotoğrafların çok anlamlı olduğunu kaydeden Fetahu, "haber" kategorisinde seçtiği fotoğrafın üzücü olduğu kadar, tüm insanlara, özellikle de dünya güçlerine olağanüstü mesaj verdiğini söyledi.

Modern dünyanın ekonomiden teknolojiye birçok alanda çok yüksek bir sıçrama yaptığını belirten Fetahu, "Öte yandan, manevi ve ahlaki dünyada maalesef olağanüstü bir düşüş yaşıyor." dedi.

"Yaşam" kategorisinde seçtiği fotoğrafın da olağanüstü mesaj verdiğini vurgulayan Fetahu, "İslam'ın üyeleri, dini mabetlerinde olağanüstü tehlikeli hastalık Kovid-19'a karşı üst düzey dikkat gösteriyorlar. Bu, İslam mabetlerinin idarecilerinin Dünya Sağlık Örgütü ve farklı ülkelerdeki Sağlık Bakanlıklarının tüm tavsiyelerine harfiyen uyduklarını gösteriyor. Bu fotoğrafın asıl mesajı, yani caminin dezenfekte edilmesi, Müslümanların yüksek bilincinin bir göstergesidir." diye konuştu.

"Spor" kategorisinde seçtiği fotoğrafı da değerlendiren Fetahu, farklı milletlerin bulundukları zor zamanlara rağmen mutluluğa ihtiyacı olduğunu, sporun sadece fiziki ihtiyaç olmadığını aynı zamanda manevi ihtiyaç da olduğunu ifade etti.