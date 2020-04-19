Kuzey Kore'den Trump'a yalanlama: Biz göndermedik

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore liderinden yakın geçmişte 'güzel bir not' aldığı yönündeki açıklamasını yalanladı.

Trump, 18 Nisan'da Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle düzenlenen basın toplantısında, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'dan kısa zaman önce 'güzel bir not' aldığını söyleyerek, "Kuzey Kore ile gayet iyi çalışıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Ancak Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın dışişleri bakanlığına dayandırarak verdiği haberinde, Trump'a herhangi bir mektup gönderilmediği bildirildi.

KCNA'daki açıklamada, "Geçmişte karşılıklı gönderilen mektuplara atıfta bulunmuş olabilir, bundan emin değiliz. Ancak Kuzey Kore liderliğinden son zamanlarda ABD Başkanı'na hitaben bir mektup gönderilmedi" ifadelerine yer verildi.

"Bencil amaçlara ulaşmak için de yanlış şekilde kullanılmamalı"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının devamında ayrıca, "ABD ve Kuzey Kore liderlerinin arasındaki ilişkiler, sadece gündem saptırma amaçlı ele alınacak konular değil. Bencil amaçlara ulaşmak için de yanlış şekilde kullanılmamalı." denildi.

Kim Jong Un'a atıfla Trump, "Onunla iyi ilişkimiz var. Eğer ben başkan seçilmeseydim ABD şimdi Kuzey Kore ile savaşta olurdu. Onlarla iyi çalışıyoruz. Yani iyi. Ancak tüm bunlar nasıl sonuçlanır hep beraber göreceğiz." demişti.

Reuters'ın haberine göre Trump, mart ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a bir mektup göndermiş Pyongyang yönetimi de, aradaki anlaşmazlığa rağmen mektubun, "iki lider arasındaki özel ve çok sıkı kişisel ilişkilerin işareti" olduğunu belirtmişti.