  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Soykırımcı Katz'dan Gazze için alçak talimat! Mazlum sivilleri açıkça hedef gösterdi ASELSAN duyurdu: 157,9 milyon dolarlık sözleşme imzalandı TikTok’taki sözleri başını fena yaktı! Sedat Peker’den sıcağı sıcağına paylaşım geldi İstanbul’da okulda bıçaklı saldırı! 8 kız öğrenci yaralandı Teksas canisine tarihi ceza: Katil kurşuna dizilerek idam edilecek Ülkenin cumhurbaşkanı açıkladı: Türk gemisi saldırıya uğradı Vahap Seçer ve iki belediye başkanı tutuklandı 18 metre derinlikte iz sürüldü! Nuh’un Gemisi bulundu mu? Türkiye yeni güne operasyonla uyandı: Çok sayıda gözaltı var 6 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Dünya Kuzey Kore'den Güney Kore'ye "yeni savaş tehlikesi" mesajı
Dünya

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye "yeni savaş tehlikesi" mesajı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye "yeni savaş tehlikesi" mesajı

Kuzey Kore, tampon bölgede mayın temizleyen Güney Kore'ye "yeni savaş tehlikesi" mesajını gönderdi.

Kuzey Kore, Güney Kore'nin 21 Eylül'de iki ülkeyi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) yürüttüğü mayın temizleme çalışmasının ardından "yeni savaş tehlikesinin" ortaya çıktığını bildirdi.

Güney Kore'nin, 21 Eylül'de iki ülkeyi ayıran tampon bölgede yürüttüğü mayın temizleme operasyonu sırasında meydana gelen patlamanın yol açtığı gerilimin yankıları sürüyor.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, ülkenin güney sınırında yeni savaş tehlikesinin ortaya çıktığı kaydedildi.

 

Seul hükümetine karşı egemenlik haklarını kullanma konusunda daha kararlı ve açık tutum sergileneceği ifade edilen açıklamada, mayın temizleme operasyonunda meydana gelen patlamada Kuzey Kore'yi sorumlu tuttuğu belirtilen Güney Kore'nin, Pyongyang'ın uluslararası imajını zedelemeyi amaçladığı değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, ülkeye yöneltilen suçlamalar şiddetle reddedilerek, "Bizimle ilgisi olmayan mayınları temizleme girişimlerini önemsemiyoruz ve bu tür tiyatroya kulak asmamızı gerektirecek hiçbir neden yok." ifadesi kullanıldı.

Yonhap ajansının haberinde, Seul'ün Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığıyla (UNC) mayın temizleme faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın bulgularının açıklandığı belirtilmişti.

Askeri Sınır Hattı'nın (MDL) güneyinde meydana gelen ve Güney Koreli 3 askerin yaralanmasına neden olan patlamanın sebebinin Kuzey Kore tarafından "yerleştirilen" mayınlardan kaynaklandığının belirlendiği aktarılmıştı.

 

Olay

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 21 Eylül'de DMZ'de Güney Kore askerlerinin arama çalışması sırasında meydana gelen patlamada 3 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Kuzey Kore, patlamanın sorumluluğunu reddederek, askerlerine ateş açılması halinde "derhal ve acımasız" şekilde karşılık vereceğini belirtmişti.

ABD’ye ve müttefiklere net mesaj: Kuzey Kore’den nükleer rest
ABD’ye ve müttefiklere net mesaj: Kuzey Kore’den nükleer rest

Dünya

ABD’ye ve müttefiklere net mesaj: Kuzey Kore’den nükleer rest

Savaşta dengeleri değiştirecek iddia! Kuzey Kore 10 bin asker daha gönderiyor
Savaşta dengeleri değiştirecek iddia! Kuzey Kore 10 bin asker daha gönderiyor

Dünya

Savaşta dengeleri değiştirecek iddia! Kuzey Kore 10 bin asker daha gönderiyor

Kuzey Kore sınırında mayın krizi!
Kuzey Kore sınırında mayın krizi!

Dünya

Kuzey Kore sınırında mayın krizi!

Japon Denizi’ne ateşlendi! Kuzey Kore’den yapay zekalı füze hamlesi
Japon Denizi’ne ateşlendi! Kuzey Kore’den yapay zekalı füze hamlesi

Dünya

Japon Denizi’ne ateşlendi! Kuzey Kore’den yapay zekalı füze hamlesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23