Kuzey Kore’den füzeli cevap!

Çin-Tayvan gerilimi giderek artarken Kore Yarımadası'nda da tansiyon bir hayli yüksek.

ABD ve Güney Kore, nükleer çatışma tehdidini arttıran Kuzey Kore’ye karşı önümüzdeki hafta son yılların en büyük askeri tatbikatını gerçekleştirmek için geri sayıma geçti.

Washington ve Seul tatbikatı 'savunma' olarak nitelendirirken, bunu 'işgal provası' olarak tanımlayan ve nükleer silah ile füze denemelerini meşru kılmaya çalışan Kuzey Kore'den beklenen adım geldi.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Kuzey Kore sabahın erken saatlerinde batı kıyısı açıklarında denize doğru iki seyir füzesi ateşledi.