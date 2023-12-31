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Dünya Kuzey Kore’den flaş uzay hamlesi! Bu kadarı beklenmiyordu
Dünya

Kuzey Kore’den flaş uzay hamlesi! Bu kadarı beklenmiyordu

Yeniakit Publisher
2023-12-31 13:32:00 -
Kuzey Kore’den flaş uzay hamlesi! Bu kadarı beklenmiyordu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 2024 yılı hedeflerini açıkladığı yıl sonu toplantısında, orduyu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak önümüzdeki yıl uzaya 3 casus uydu daha gönderileceğini duyurdu.

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin büyük tepkisine neden olan ilk casus uydusunun devamının geleceğini açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkesinin 2024 yılı hedeflerini açıkladığı yılsonu toplantısında orduyu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak önümüzdeki yıl 3 casus uydunun daha yörüngeye fırlatılacağını söyledi. Güney Kore ile ilişkilerinde köklü bir değişimin yaşanacağını belirten Kim, ülkesinin nükleer emellerine devam etmekten başka seçeneğinin olmadığını vurguladı. Güney Kore ile birleşmenin artık mümkün olmadığını kaydeden Kim, Seul’ün ülkesine düşman gibi davrandığını ifade etti.
Konuşmasında ABD’ye de yüklenen Kim Jong-un, “Düşmanların bizi işgal etmeye yönelik pervasız hamleleri nedeniyle, Kore yarımadasında her an bir savaş patlak verebilir” dedi.

Güney Kore’nin ABD’nin askeri üssü ve nükleer cephaneliğine dönüştüğünü aktaran Kuzey Kore lideri, “Düşman güçlerin çatışmacı askeri eylemlerine yakından bakarsak, ‘savaş’ kelimesi soyut bir kavram değil, gerçekçi bir kavram haline geldi” şeklinde konuştu. Kim, 2024 yılında nükleer ve füze sanayiinde ve insansız hava araçlarının (İHA) üretiminde daha fazla gelişmenin olacağını aktardı.

Muhtemel bir nükleer krize hızlı bir şekilde yanıt verilmesi gerektiğini vurgulayan Kim, “Acil bir durumda nükleer güç de dahil tüm fiziksel araç ve güçleri seferber ederek Güney Kore topraklarının tamamını etkisiz hale getirmek için hazırlıkları hızlandırmaya devam etmeliyiz” dedi.

Kuzey Kore, kasım ayında 2 başarısız uydu fırlatma girişiminin ardından 3’üncü denemeyi 21 Kasım’da gerçekleştirmişti. Malligyong-1 adlı casus uydusunu yeni tip Chollima-1 roketi ile fırlatan Pyongyang, uydunun başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirildiğini açıklamıştı. Uyduyu yörüngeye gönderen Kuzey Kore, Güney Kore’deki Mokpho, Kunsan, Phyongtaek, Osan ve Seul şehirleri olmak üzere ülkedeki çeşitli bölgelerin fotoğraflandığını duyurmuştu.

 
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