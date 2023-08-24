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Dünya Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden girişim! Birleşmiş Milletler şiddetle kınadı
Dünya

Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden girişim! Birleşmiş Milletler şiddetle kınadı

Yeniakit Publisher
2023-08-24 21:28:00 -
Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden girişim! Birleşmiş Milletler şiddetle kınadı

Attığı adımlarla dünya gündemini sarsan Kuzey Kure'nin son adımı tepki çekti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore'nin balistik füzeli uydu girişimini sert bir dille kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanarak yörüngeye uydu yerleştirme girişimini şiddetle kınadığı bildirildi.

Guterres'in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze teknoloji kullanımının BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu belirtildi.

Diyaloğa dönme çağrısı yapıldı

Genel Sekreterin Kuzey Kore'ye söz konusu eylemlerine son verme ve önkoşulsuz diyaloğa dönme çağrısı yaptığı kaydedilen açıklamada, bunun, sürdürülebilir barış ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için gerekli olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanarak bir kez daha yörüngeye uydu yerleştirme girişimini şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.
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Yörüngeye fırlatıldı uçuş başarısız oldu

Kuzey Kore, yörüngeye casus uydu yerleştirmek amacıyla gerçekleştirdiği ikinci denemenin başarısız olduğunu ve ekimde yeniden bir deneme yapılacağını duyurmuş; Kuzey Kore Uzay Ajansı, "Chollima-1" adlı taşıyıcı roket ile "Malligyong-1" uydusunun yörüngeye yerleştirmek için fırlatıldığını ancak uçuşun üçüncü evresinde acil patlama sisteminin hata vermesinden dolayı denemenin başarısız olduğunu açıklamıştı.

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