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Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi

Türkiye'nin Seul büyükelçisi Ersin Erçin, Kuzey Kore'nin, Ankara'da bir elçilik açmak istediğini ve Türkiye'den insani yardım alma konusunda talepte bulunduğunu kaydetti.

02 Kasım 2018 Cuma 12:06
Kuzey Kore, Türkiye'den yardım istedi

Türkiye'nin Güney Kore büyükelçisi Ersin Erçin, geçen mayıs ayında Çin üzerinden trenle Kuzey Kore'ye geçerek Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi başkanı ve ülkenin 'De Facto başkanı' olarak da bilinen Kim Yong-nam ile görüştü.

Sputnik'in haberine göre Erçin, görüşmede Kim'in Kuzey Kore'nin Türkiye'yi Güney Kore'yle birlikte kendilerine karşı savaşmasına rağmen artık düşman olarak görmediğini açıkladığını aktardı. Erçin'e göre Kim ayrıca, Kuzey Kore'nin Türkiye'de bir elçilik açması ve ekonomik işbirliğinin canlandırılması konusunda talepte bulundu.

Kim'den üstü kapalı tehdit

Ancak büyükelçinin, Türkiye hükümetinin ABD'nin Kuzey Kore yaptırımları devam ettiği sürece hiçbir şey yapamayacağını söyledi.

Kim'in Ersin'e cevabı ise, 'örtülü bir tehdit' olarak da algılandı: "Koşullar normalleştirildikten sonra geç kalmış olacağınızdan, daha fazla fırsat için daha önce gelmelisiniz."

Yardımlar durdurulmuştu

Dünyadaki en büyük insani yardım bağışçısı olan Türkiye, 2017 yılında 8 milyar dolara ulaşan miktarla, 6.6 milyar dolar yardıma ulaşan ABD'nin de önüne geçti.

Türkiye ayrıca, birkaç yıl önce Kuzey Kore'ye seralar için pirinç ve teknik ekipman sağlamıştı ancak bu yardım, ABD ve Güney Kore'nin 'yardımlar ihtiyacı olanlara değil, orduya gidiyor' uyarısından sonra durdurulmuştu.

"Öncesinde güney kore ile görüşeceğiz"

Türkiye'nin hem nükleer silahlardan arındırma programını, hem de devam eden barış sürecini tamamen desteklediğini belirten Erçin, yaptırımların kaldırılması durumunda Kuzey Kore'yle ekonomik işbirliğine ve yardıma hazır olduklarını belirtti. Erçin ayrıca, "Eğer bunu yapacaksak, öncesinde Güney Kore'yle görüşeceğiz" dedi.

Türkiye ve Kuzey Kore, 2011 yılından bu yana Seul'daki Türkiye büyükelçiliği ve Bulgaristan'ın başkenti Sofya üzerinden diplomatik ilişkiler geliştirdi. Türkiye'de büyükelçilik açılmasına ilişkin daha önce yine benzer bir talep, Kuzey Kore'nin Sofya büyükelçisi Cha Kon-il tarafından da dile getirilmişti.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 12:06
  1. Ersin Erçin
  2. Kuzey Kore
  3. Kim Yong-nam
  4. Türkiye

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