Kuzey Kore lideri görüntüler karşısında zevkten dört köşe oldu!

Kuzey Kore ordusunun nizami geçişi sırasında kaydedilen görüntülerde, askerlerin liderleri Kim Jong-Un'a nasıl büyük bir saygı gösterdiği de dikkat çekti. Askerlerin disiplinli duruşu ve liderlerine gösterdikleri bu saygı, Kim Jong-Un’un memnuniyetini artırarak, zevkten dört köşe olmasına neden oldu.