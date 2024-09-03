Kuzey Kore lideri görüntüler karşısında zevkten dört köşe oldu!
Kuzey Kore ordusunun düzenli ve disiplinli bir şekilde hareket ettiğini gören Kim Jong-Un, bu manzara karşısında büyük memnuniyet yaşadı. Görüntüler, Kuzey Kore liderinin zevkten dört köşe olduğu anları gözler önüne serdi.
Kuzey Kore ordusunun nizami geçişi sırasında kaydedilen görüntülerde, askerlerin liderleri Kim Jong-Un'a nasıl büyük bir saygı gösterdiği de dikkat çekti. Askerlerin disiplinli duruşu ve liderlerine gösterdikleri bu saygı, Kim Jong-Un’un memnuniyetini artırarak, zevkten dört köşe olmasına neden oldu.