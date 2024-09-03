  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kuzey Kore lideri görüntüler karşısında zevkten dört köşe oldu!
Dünya

Kuzey Kore lideri görüntüler karşısında zevkten dört köşe oldu!

Yeniakit Publisher
2024-09-03 08:23:00 -

Kuzey Kore ordusunun düzenli ve disiplinli bir şekilde hareket ettiğini gören Kim Jong-Un, bu manzara karşısında büyük memnuniyet yaşadı. Görüntüler, Kuzey Kore liderinin zevkten dört köşe olduğu anları gözler önüne serdi.

Kuzey Kore ordusunun nizami geçişi sırasında kaydedilen görüntülerde, askerlerin liderleri Kim Jong-Un'a nasıl büyük bir saygı gösterdiği de dikkat çekti. Askerlerin disiplinli duruşu ve liderlerine gösterdikleri bu saygı, Kim Jong-Un’un memnuniyetini artırarak, zevkten dört köşe olmasına neden oldu.

ABD'den çok sert uyarı: Kuzey Kore'nin füze test atışlarına tepkisi!
ABD'den çok sert uyarı: Kuzey Kore'nin füze test atışlarına tepkisi!

Dünya

ABD'den çok sert uyarı: Kuzey Kore'nin füze test atışlarına tepkisi!

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına o füzeleri konuşlandırdı
Kuzey Kore, Güney Kore sınırına o füzeleri konuşlandırdı

Dünya

Kuzey Kore, Güney Kore sınırına o füzeleri konuşlandırdı

Kuzey Kore'den "çöp balonu" tahriki! Örtülü bir savaş yürütülüyor
Kuzey Kore'den "çöp balonu" tahriki! Örtülü bir savaş yürütülüyor

Dünya

Kuzey Kore'den "çöp balonu" tahriki! Örtülü bir savaş yürütülüyor

Kuzey Kore lideri Kim: "Orduyu yeni topçu silahları ile donatın"
Kuzey Kore lideri Kim: “Orduyu yeni topçu silahları ile donatın”

Dünya

Kuzey Kore lideri Kim: “Orduyu yeni topçu silahları ile donatın”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23