Kuzey Kore-Güney Kore sınırında karşılıklı ateş açıldı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, sabah yerel saatle 07.41'de Kuzey Kore tarafından Güney Kore sınırındaki bir askeri karakola birkaç el ateş edildiği kaydedildi.

Kısa süre sonra Güney Kore askerlerinin karşı tarafa iki el ateş açarak Kuzey Kore'ye misilleme yaptığı belirtilen açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği bilgisi verildi.

Olayın sebepleri araştırılıyor

Askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin hangi sebeple Güney Kore'ye ateş açtığını bilmediklerini ve olayın sebeplerinin araştırıldığını açıkladı.