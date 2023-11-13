Kuzey ışıklarıni depreme bağladılar! Görsel şölen oluşturdu

Bazı illerden görülen kuzey ışıkları gökyüzünü adeta kırmızıya çevirdi.

Geçen hafta Van'ın Özalp ilçesinde görülen kuzey ışıkları bir hafta sonra tekrar ortaya çıktı. Kırmızımsı görüntü 15 dakikada görüldükten sonra yerini karanlığa bıraktı. O anki görüntüler amatör fotoğrafçılar tarafından görüntülendi. Geçen hafta aynı gün aynı bölgede görüntülenen kuzey ışıkları halk arasında merak konusu oldu. Bu görüntünün nedeni olarak ise Dünya’ya çarpan güçlü jeomanyetik fırtınanın olduğu iddia ediliyor.

Deprem habercisi olarak görenler var

Tamamen doğal bir süreç olan kutup ışıkları bazı kimseler tarafından deprem habercisi olarak görüldü.

Kaynak: İHA

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