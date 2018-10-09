Kuzey Irak'ta MİT-TSK operasyonu!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlenen hava harekatında, silahlı 3 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avaşin-Basyan bölgesine dün operasyon düzenlendi. MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı en az 3 terörist etkisiz hale getirildi.