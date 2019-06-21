Kuzey ilçelerinden istihdam ve üretim seferberliği

Oltu Cağı Et Entegre Kırmız Et ve Parçalama Tesisi Proje Tanıtım toplantısı geniş bir katılımla Oltu Yaşampark AVM de yapıldı.

Erzurum Oltu ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde Günlük 250 Küçükbaş Kesimi ve 5 ton parçalama kapasitesinde Entegre Et ve Cağ Kebabı Üretim Tesisinin Kurulması Projesi kuzey ilçeleri için önemli bir avantaj oluşturacak.

Proje ile ulusal pazarda cağ kebabı ihtiyacını karşılamak üzere, 250 koyun kesimi ve günlük 5 ton kapasiteli, ülkedeki cağ kebabı lokantalarına hazır şişler halinde ve zincir marketlere pişirilmiş cağ kebabı, paketlenmiş sakatat ürünleri sunabilecek bir tesis kurulacak.

Türkiye’de günlük yaklaşık 25 ton koyun etinin cağ kebabı sektöründe işlendiği tahmin ediliyor.

Projenin toplam maliyetinin9 milyon 950 bin lira olacağı açıklandı.

Müsiad Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, “Amacımız önce taşradaki insanları ve ekonomiyi canlandırıp taşradaki istihdamı yerinde tutup metropol şehirlerin hem yükünü almak hem de batıya giden göçü önlemek içinciddi manada gayret içerisindeyiz. Bunlardan ilkini Oltu’da gerçekleştireceğiz. Marka olanOltu taşı gibi Oltu Cağ kebabını damarkaetmek için Oltu Ticaret Odası da ciddi manada çalışmalar yaparak cağ dönerin patentini alarak tescillediler. Bizde Müsiad olarak bunun ilerisine geçip cağ dönerini dünya markası yapıp ciddi manada bir yatırım yapmak amacındayız. Tabi bu yatırımı yaparken deMüsiad’ınkendi vizyonu olan 2019 yılını ortaklık yılı ilan etmesi ile bu projemize tahakkuk etmesi de ayrıca bir değer katmıştır. Tabi bu yatırımı yaparken hiç bankalara bulaşmadan tamamen öz sermeye si ile bu yatırımları gerçekleştirmek bu yatırımları gerçekleştirirken buraya ne kadar ekonomiksel yani hem beyin ortağına ve sermaye ortağına açık olan bir yatırım için bugün burada bir araya geldik. Biz göreve geldikten sonra hem Erzurum ekonomisine hem de taşradaki ilçelerimizin ekonomilerine ciddi manada katkı sunmaktır. İlk projemizi Oltu’da, Olur’da Narman’da ve Şenkaya ilçelerimizdenasip olursa canlandıracağız. İkinci projemizin tanıtımını ise Tekman’da yapacağız” dedi.

Oltu Belediye Başkan Vekili Mustafa Doğan Güzel ise “İlçemize yakışan güzel bir proje emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bize ne görev düşerse seve seve yapacağımızdan emin olabilirsiniz” dedi.

Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir ise konuşmasında “Bizler istihdama yönelik projelere aç kalmışız birlikte hareket etmemişiz. Şu an genç nüfusumuzu göç veriyoruz. Kalan nüfusumuz yaşlı nüfusumuz meralarımız el verişli imkanlarımız geniş ama bunları istihdama ve ekonomiye katamıyoruz. Bizlerinde hayalinde olan düşüncesinde olanbu projeler ama bu projelerin mali boyutları ve gelecek pazar payını düşündüğümüz zaman biraz daha çekimser kalıyorduk. Ama kuzey ilçeleri birleşip bu projelerin altına imza atması bölgemizi doğal kaynakları ile cazip hale getirmek hepimizin boynunun borcudur her türlü desteğimiz vereceğiz” dedi.

Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan da “Olur Belediyesi olarak bölgemiz hayvancılık bölgesiolduğu için hayvancılık projesinisonuna kadar destekliyoruz. Projeyi hazırlayan Müsiad başkanımıza teşekkür ederim projelerin devamını dilerim” dedi.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan da tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, “Burada toplanmamıza vesile olan bu güzel proje hakkında söyleyeceğim son dönemdeki ekonomideki geçişi diyecem inşallah geçici olacak dar boğazda bir kez daha gördük ki ekonomide üretmenden büyüyemiyoruz. Haliyle ben bu zor dönemde böyle zor bir işin altına giren değerli Müsiad temsilcilerine katılımcılara teşekkür ediyorum. Genel idari olarak üzerimize bir şey düşecek olursa kanunlar çerçevesinde her türlü imkanlarımızı seferber edeceğimizin de bilinmenizi istiyoruz. Projemizin ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.