Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi
ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerince, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.
Yetkililer, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.