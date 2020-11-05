  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli
Aktüel

Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 16:06:52 -
Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılacak tüm seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerince, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.

Yetkililer, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mezarında da rahat bırakmadılar! AK Partili Burhan Kuzu'ya çirkin iftira
Medya

Mezarında da rahat bırakmadılar! AK Partili Burhan Kuzu'ya çirkin iftira

Kindar sol zihniyet, mezarında bile rahatlık vermediği AK Partili merhum Burhan Kuzu'ya çirkin iftiralarda bulundu.
Borcu olan milyonlarca kişiye müjde! Ve kabul edildi
Ekonomi

Borcu olan milyonlarca kişiye müjde! Ve kabul edildi

Borcu olan milyonlarca vatandaşın gözü Meclis'e çevirmişti. İstihdam teşvikini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değiş..
Fransa'nın tek derdi Türkiye! Erdoğan hakkında rezil ifadeler
Dünya

Fransa'nın tek derdi Türkiye! Erdoğan hakkında rezil ifadeler

Fransa'da İslam karşıtlığı ve ırkçılığı körükleyen Macron yönetimine destek veren bir kapakla okur karşısına çıkan Le Point, Cumhurbaşkanı R..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay