Kuzey Avustralya’daki yağmur suları mercan örtüsüne tehlike oluşturdu

Avustralya’nın Queensland eyaletinde haftalarca süre sağanak yağmur bölgede çamurlu sellere yol açtı. Havadan çekilen görüntülerde çamurlu suların kıyıdan 37 km iç kısımlara yayıldığı görüldü. Bilim adamları kıyıları dolduran tortuların mercanların üzerine kaplayarak ışık almasının engellemesinden korkuyor.

Queensland’daki sel olaylarında 2 kişinin hayatını kaybettiği sel kıyılardan içi kısımlarda sokakları kaplayan sel sularının içinde yer yer timsahların görüldüğü belirtildi.

Geçen hafta Townsville kasabasındaki sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, evlerinde mahsur kalanların kurtarıldığı belirtildi.

Bilim adamları, Son haftalarda yağan sağanak yağmurların ırmaklarda oluşturduğu çamur tortularının mercan kayalıklarının kıyısında 600 kilometrelik bir alana yayıldığını ve mercan kayalıklarındaki mercanların üzerine çökerek ışık almasını engellemesinden korktuklarını söyledi. Queensland kıyılarında 344 km karelik bir alanı kaplayan Büyük Bariyer Mercan kayalıkları bir dünya mirası kabul ediliyor. Kapladığı alanın büyüklüğü ve rüzgar esintisinin olmaması suların temizlenmesini engellediği belirtildi. Sularda birikmiş bulunan böcek ilaçlarının mercan kayalıklarındaki ekosistemi bozabileceğinden endişe edildiği kaydedildi .

Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsünden Dr Frederieke Kroon "Genel olarak bir parça rüzgar ve dalganın tortuları dağıtabileceğini ancak kelimenin tam anlamıyla yaprak kıpırdamıyor” dedi. Dr. Kroon, besin yüklü suların mercanlar üzerinde yosun tabakasının oluşmasını sağlayacağını, yosun tabakasının ise bir battaniye gibi mercan tabakasının ışık almasını engelleyeceğini, sıcak havanın da deniz ısısını yükselttiğini, bu sebepten 2016 ile 2017 yıllarında beyazlıklar oluştuğunu söyledi.