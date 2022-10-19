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Ekonomi Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alacak
Ekonomi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alacak

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 4 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR82 Bölgesinin (Çankırı, Sinop, Kastamonu illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 2 (iki) Uzman Personel alımı gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 15:00:00 -
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ajans merkezi Kastamonu ili olup Çankırı ve Sinop illerinde de faaliyet göstermektedir. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliğinin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. A daylar, ilana e-Devlet - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabileceklerdir. Başvuru Tarihleri          07/11/2022 – 18/11/2022.

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