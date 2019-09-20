Kuzey Amerika'daki yırtıcı kuşların sayısında çarpıcı düşüş gözlendi

Kuzey Amerika'daki yırtıcı kuşların sayısının 1970 yılına kıyasla neredeyse 3 milyar daha az olduğu bildirildi.

Cornell Üniversitesinde görevli çevre bilimci Kenneth Rosenberg ve meslektaşlarının ABD ve Kanada'da yürüttüğü kapsamlı araştırma, Kuzey Amerika'da yaklaşık yarım yüzyıl önce 10,1 milyar yırtıcı kuşun yaşadığını, bu rakamın yüzde 29 oranında azalarak 7,2 milyara düştüğünü ortaya koydu.

Rosenberg ve ekibinin, çalışmaları sırasında, göçmen kuş sürülerini yakalayan hava radarı verilerinden, kuşlar konusunda 1970'e kadar uzanan 13 farklı araştırmadan ve 529 kuş türü için eğilimler öneren bilgisayar modellemesinden faydalandığı belirtildi.

Kenneth Rosenberg, "İnsanlar çevrelerindeki kuşlara dikkat etmeliler çünkü yavaşça yok oluyorlar. Bulgularla ilgili en ürkütücü şeylerden biri, bunun gözlerimizin önünde yaşanıyor olması." değerlendirmesinde bulundu.

Sayısı en fazla azalan yırtıcı kuşların başını serçelerin çektiği, tarla sığırcığı nüfusunun dörtte üç, Bobwhite bıldırcınlarının sayısının yüzde 80 oranında azaldığı, çayır kuşlarının sayısının da yarıdan fazla gerilediği kaydedildi.

Çalışmanın ayrıntıları Science dergisinde yayımlandı.