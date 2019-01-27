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Kuyumcudan 40 kilo altın ve 750 bin lira çalan hırsızlar, akrabalarının evinde enselendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan bir kuyumcudan yüklü miktarda altın ve nakit para çalan soyguncular, İzmir'de akrabalarının evinde kıskıvrak yakalandı.

27 Ocak 2019 Pazar 20:48
Kuyumcudan 40 kilo altın ve 750 bin lira çalan hırsızlar, akrabalarının evinde enselendi

Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir kuyumcudan 40 kilo altın ve 750 bin lira nakit para çalan 3 kişi, İzmir'de saklandıkları akrabalarının evinde yakalandı. Evde yapılan aramalarda şüphelilerin çaldığı altın ve paralar ile olayda kullandıkları tabanca, kar maskesi ve eldivenler de ele geçirildi.

Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde çarşı içinde bulunan bir kuyumcu dükkanına 11 Ocak günü saat 02.00 sıralarında 3 kişi geldi. Bu kişiler, yanlarına getirdikleri merdivenle çatıya çıkıp, dükkanın elektriği kesti, ardından da kepengi ve kapı kilitlerini parçalayarak içeri girdi. 3 şüpheli, 5 dakika içinde 40 kilo altın ve 750 bin lira nakit parayı çalıp, kaçtı. Polis, yandaki başka bir kuyumcu dükkanının güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerden birinin önce gelip keşif yaptığı, bir süre sonra yanındaki 2 kişi ile tekrar gelip, hırsızlığı gerçekleştirdiği belirledi. Şüphelilerin merdivenle kuyumcu dükkanının çatısına çıkıp elektriği kesmeleri, içeri girmeleri ve hırsızlığın ardından ayrılma anları da güvenlik kameraları tarafından tespit edildi.

Görüntüleri inceleyen polis, hırsızlığı A.Ç., B.Ç. ve S.Ç.'nin gerçekleştirdiğini saptadı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, şüphelilerin istihbarat çalışmasıyla İzmir'deki akrabalarının yanında saklandığını tespit etti. Ardından İzmir polisi ile irtibata geçildi. Şüphelilere yönelik dün İzmir polisi ile eş zamanlı operasyon düzenlendi, 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin saklandıkları evde yapılan aramada çalınan para ve altınlar ile olayda kullandıkları tabanca, kar maskesi ve eldivenler bulundu. Gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelilere yardım ettiği belirlenen 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 20:48
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Germencik
  4. kuyumcu soygunu

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