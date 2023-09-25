Kuyucak'ta uyuşturucu operasyonu: İşte ele geçirilenler

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyen jandarma ekipleri edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek İ.Z. isimli şahsı takibe aldı.

Şüpheli şahsı bir süre takip eden ekipler operasyon için düğmeye basarken, İ.Z.'nin iş yeri ve ikametine baskın düzenledi.

Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 50 gram kubar esrar, 12 kök kenevir ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüpheli İ.Z.'yi de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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