Kuytul kışkırtmaya devam ediyor! Polis ile karşı karşıya geldiler
Salgın tedbirleri kapsamında camilere girmenin yasak olduğu bu günlerde, Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un, “İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasının ardından Gaziantep'teki bir camide toplanan Furkan Vakfı üyeleri ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.
YENİ AKİT ANKARA
Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan 17 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanması ile vatandaşlar evlerine kapandı.
İlahiyatçılar, Ramazan ayının son 10 günü gerçekleştirilen itikaf ibadetini, salgın tedbirleri kapsamında camilerin kapalı olması dolayısıyla kendi evlerimizde itikaf ibadetini gerçekleştirebileceğimizi söylediler.
Ancak Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'un geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasını yapmıştı. Kuytul'un açıklamasının ardından Gaziantep'teki bir camide toplanan Furkan Vakfı üyeleri ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.
Vatandaşın sağlığını korumak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kapattığı camilere zorla giren Furkan Vakfı üyeleri ile polis arasında camide tartışma yaşandı.