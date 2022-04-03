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Gündem Kuytul FETÖ gibi bedduaya başladı! Bakan Soylu'ya lanetleşmeye davet etti
Gündem

Kuytul FETÖ gibi bedduaya başladı! Bakan Soylu'ya lanetleşmeye davet etti

Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Kökü dışarıda." sözlerinden sonra, Bakan Soylu'ya, beddua ile karşılık verip, lanetleşme çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 23:31:00 - 2022-04-03 23:42:29

 Yeniakit.com.tr 

Alparslan Kuytul öncülüğündeki Furkan Vakfı üyeleri, önceki hafta sonu, Adana sokaklarını karıştırıp 37 polisi yaralamış, izinsiz gösteri sonucu yaşanan arbededen sonra da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almışlardı.

Lanetleşmeye davet etti!

Bakan Soylu, Kuytulcuları, "Kökü dışarıda bir örgüt." olarak değerlendirdi.

Ramazan sohbeti sırasında siyasetten başka hiçbir konuya girmeyen Kuytul, bu sefer de FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen gibi beddua yoluna başvurdu.

Kuytul, "Süleyman Soylu demiş ki 'Bunların ucu dışarıda' Ben bu vatanın çocuğuyum. Anam da belli babam da. Köküm de bura. Eğer benim köküm dışarıda ise Allah benim belamı versin. Beş çocuğum var beşinin de canını alsın. Sen de böyle söyleyebiliyor musun Süleyman Soylu?" dedi.

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