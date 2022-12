Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Kuyruk yağı yüze ve dize sürülür mü, neye iyi gelir?

Yapılan araştırmalarda hayvansal yağlar arasında en sağlıklısı olduğu belirlenen kuyruk yağı içerisinde omega yağ asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir barındırdığı ortaya çıkmıştır. Don yağı olarak da bilinen kuyruk yağı özellikle Anadolu illerinde yemeklere tat vermesi için koyulur. Özellikle diz ağrısı, eklem sıvısı ve kıkırdak erimesi rahatsızlığı yaşayanlar için kuyruk yağı tavsiyesi tıp alimi İbni-i Sina tarafından da reçete edilmiştir.

Kuyruk Yağı Nedir?

Kuyruk yağı, hayvanların kuyruk sokumunda yer alan yağlı bir et parçasıdır.

İç yağı, don yağı isimleriyle kasaplarda satılmaktadır.

Kuyruk yağı, bazı yemeklerde yağ olarak ve lezzet vermesi amacıyla kullanılır.

Sadece gıda alanında değil, mum ve sabun yapımında da kuyruk yağından faydalanılır.

Küçükbaş hayvanlarından alınan kuyruk yağının neredeyse %60’lık bir kısmı doymamış yağ asitlerinden oluşmaktadır.

Hayvansal yağlardan biri olan kuyruk yağı, sağlık için çeşitli faydalara sahiptir. Özellikleri ile pek çok beslenme uzmanının ve doktorların dikkatini çekmiştir.

Cilt bakımında da yeri olan kuyruk yağı cilde sürülür mü diye düşünebilirsiniz. Doğrudan cilde uygulanması önerilmemektedir. Kuyruk yağı bazı kozmetik ürünlerinin yapısında yer alır. Çok az miktarda olacak şekilde bazı maskelere eklenebilir.

Kuyruk Yağının Hiç Duymadığınız 6 Faydası

1) Kas ve Kemik Gelişimini Destekler

Kuyruk yağı asırlardır tüketilen bir besindir. Yapılan gözlemler sonucunda kuyruk yağını tüketen kişilerin kas ve kemik yapısının daha güçlü olduğu tespit edilmiştir.

Kas ve kemik yapısını koruyan, kemik ağrılarını iyileştiren kuyruk yağı yemeklere güvenle eklenebilir.

Kas yırtılması tedavisinde, kemik erimesine önlem amacıyla kuyruk yağı tüketilmesi önerilir.

2) Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Kuyruk yağında omega yağ asitleri bulunur. Özellikle de yayla ve meralarda büyüyen küçükbaş hayvanların kuyruk yağı omega yağları asitleri bakımından zengindir.

Bağışıklık sisteminin güçlü olmasında etkili olan kuyruk yağı, gelişme dönemindeki çocukları ve yetişkinleri hastalıklardan korur.

Vücudu enfeksiyona karşı koruma altına alan kuyruk yağını, etli yemeklerle beraber tüketebilirsiniz.

3) Kolajen Üretimi Sağlar

Kuyruk yağını tüketen kişilerde cilt hasarının daha az görüldüğü tespit edilmiştir.

Hücre oluşumunu destekleyen kuyruk yağı, cilt sağlığını en verimli şekilde korumaktadır.

Eski dönemlerde kuyruk yağı tüketen insanların daha uzun yaşadığı ve cilt hastalıklarından uzak kaldığı bilinir.

4) Kalp Sağlığını Korur

Kuyruk yağı, kalp ve damar sağlığını koruyan yağlardan biridir.

Damar tıkanıklığını önleyecek etkilere sahiptir.

Vücut tarafından sindirilen ve faydalı şekilde kullanılan kuyruk yağı, kalp krizi riskini de önlemektedir.

5) Ağrı Kesicidir

Kuyruk yağı romatizma ve eklem ağrılarını dindirecek kadar etkili bir yağdır. Kan dolaşımına katkısı sayesinde vücudun herhangi bir noktasında oluşan ağrıyı dindirir.

Çok eski zamanlardaki insanların kuyruk yağı dize sarmak gibi bir alışkanlıkları vardı. Bu alışkanlık sayesinde romatizma ağrılarının geçtiğini düşünürlerdi.

Kas, eklem, baş ağrısı gibi sorunları kuyruk yağı tüketerek önleyebilirsiniz.

6) Boyun Fıtığına İyi Gelir

Kuyruk yağı ile fıtık tedavisi doğal yöntemle yapılmaktadır. Bunun için kuyruk yağını, eritip bal ve karabiberle karıştırmanız önerilir.

Hazırlanan karışım boyun fıtığını hissettiğiniz bölgeye sürülür ve ardından kantaron yağı ile masaj yapılır.

Doğal bir yöntemle boyun fıtığını iyileştirmek istediğinizde aklınıza kuyruk yağı gelmeli!

Kuyruk Yağı Yüze Sürülür mü?

Kuyruk yağının yüze sürülüp sürülmediği son zamanlarda en çok sorulan soruların arasında yer alır. Ancak kuyruk yağının yüze sürülmesi uzmanlar tarafından da önerilmemektedir.

Kuyruk Yağı Maskesi Yapımı

Kuyruk yağının içeriğinde kolajen miktarı fazladır. Bu yüzden cilt yenileme ve hücreleri onarma özelliği bulunur. Bu özellikleri ile kişiler kuyruk yağı le ciltlerine maske uygulamak isteyebilirler. Ancak bu doğru bir uygulama değildir. Cilt hassasiyetleri değişkenlik gösterdiği için kuyruk yağı gibi güçlü bir bileşeni yüzünüze uyguladığınızda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Kuyruk yapı maskesini evde uygulamak yerine bu içerikle yapılmış kozmetik ürünlerini tercih edebilirsiniz.

Hekimlerin hekimi olarak bilinen İbn-i Sina'nın diz ağrılarından kurtulmak için kuyruk yağını dizlere sarmayı tavsiye ettiği biliniyor. Kuyruk yağı: Özellikle gelişim çağındaki çocukların kemik ve kas gelişimi için tüketilmesi öneriliyor. Damarlardaki besinler tıkanıklığının önüne geçerek kalp sağlığını korur. Kan basıncını dengeler. Sinir hücrelerini güçlendirerek felç, titreme, siyatik ve romatizma hastalıklarının önüne geçer.

Kuyruk Yağı Dize Nasıl Sürülür?

Kuyruk yağı diz ağrılarının geçmesi için kullanılabilir. Bunun için bir parça kuyruk yapını direkt olarak ağrının olduğu bölgeye koyduktan sonra üzerini bandaj ile sıkıca örtmelisiniz. Bu uygulama ile kuyruk yağını kullandığınız bölgede meydana gelen kasılmalar azalacak ve kas ağrılarından kurtulacaksınız. Ancak yine de kuyruk yağı ile tedavi uygularken doktorunuza danışmanız daha doğru olacaktır.

Yiyecek olarak tüketmenin yanı sıra kuyruk yağının dıştan kullanılması da etki eder. Kuyruk yağının ağrıyan dize eritip sürüldükten sonra bandaj ile sarılıp bir süre bekletilmesi bölgede oluşan kasılmaları, kas ağrılarını ortadan kaldırır.

Kuyruk Yağı Nasıl Eritilir?

Kuyruk yağı oldukça katı bir kıvama sahiptir. Yemeklerde kullanıldığında belli bir ısıya maruz kalınca eriyebilir. Kuyruk yağını eritmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Alınan kuyruk yağını kuşbaşı büyüklüğünde doğrayınız.

Tencerenizi ısıtıp doğranan parçaları içine ekleyiniz.

Dilerseniz teflon ya da granit tencere seçebilirsiniz.

Bir müddet kuyruk yağının ısınmasını bekleyiniz.

Bu esnada kuyruk yağı öncelikle suyunu bırakacak, ardından kızarmaya ve erimeye başlayacaktır.

Erimenin son evresinde tencere içinde minik parçalar oluşacaktır. Bu parçalar kıkırdak kısmıdır.

Yemeklerinizde yağını ve kıkırdak kısmını kullanabilirsiniz.

Eriyen kuyruk yağının kaş ve kirpik serumu olarak kullanıldığını biliyor musunuz? Kuyruk yağı maskesi hazırlayarak kaş ve kirpiklerinize bakım yapabilirsiniz.

Kuyruk Yağı Bozulur Mu, Nasıl Saklanır?

Kuyruk yağını buzdolabında uzun bir süre muhafaza ederek dilediğiniz yemeklere ekleyebilirsiniz. Bozulmadan saklamak için listedeki bilgileri uygulayabilirsiniz.

Kuyruk yağını kavurma işleminden geçirdikten sonra dilediğiniz bir saklama kabına alın ve dinlendirin.

Eğer derin dondurucuda kuyruk yağını saklayacaksanız; saklama kabına soğuduktan sonra alın.

Buzdolabında muhafaza etmek için cam ya da plastik saklama kabı kullanabilirsiniz.

Kuyruk yağının sıcaklığını çok iyi şekilde bırakması ve katılaşması için beklemelisiniz. Katılaşınca daha sonra kullanmak için dolaba yerleştirebilirsiniz.

Soğuk ortamda kuyruk yağı tadını ve ömrünü koruyacaktır.Kuyruk Yağı Kokusu Nasıl Gider?

Kuyruk yağını eritirken ve yemek içinde kullanırken kendine has bir et kokusu açığa çıkar. Bu koku çoğu zaman kişileri rahatsız edebilir. Kuyruk yağı kokusunu gidermek için şu püf noktalarını deneyebilirsiniz:

Bazı durumlarda güveçler kuyruk yağı ile yağlanır ve güveç kokusunun giderilmesi sağlanır. Güveç kokusu giderken, güveçte kuyruk yağı kalabilir. Bu kokuyu yok etmek için güveç temizliğini limonlu sirkeli suyla yapabilirsiniz.

Kuyruk yağını doğradıktan sonra elinizeki kokuyu gidermek için elinizi limonla temizleyebilirsiniz. Yarım limonu alın ve elinizin her bölgesine sürerek yıkayın.

Eldeki kuyruk yağı kokusunu gidermenin bir diğer yöntemi de sirkeli sudur. Ellerinizi 5 dakika kadar sirkeli suda bekleterek kokudan arınabilirsiniz.

Mutfaktaki pişmiş kuyruk yağı kokusunu yok etmek için pişirme işleminden sonra mutfağınızı havalandırın ve bir kase içinde kahve koyarak kahvenin kokuyu almasını sağlayın.

Kuyruk Yağı Zararlı mı?

Kuyruk yağı uzun yıllardır insanlar tarafından tüketilen bir besindir. Zararı yok denilemez fakat ölçülü şekilde tüketildiğinde faydaları hissedilir.

Kuyruk yağı sık sık tüketildiğinde kilo almaya neden olabilir. Bu nedenle kuyruk yağını ölçülü ve zaman zaman tüketmeniz önerilir.

Hayvansal kaynaklı bir yağ türü olduğu için sıkça tüketim sonucunda kolesterol düzeyini de etkileyebilir.

40 yaşından sonra kuyruk yağının sindirimi zor olmaktadır. 40 yaşını geçmiş kişilerin kuyruk yağı tüketirken ölçüyü kontrol etmesi önerilir.a

Kuyruk Yağı Kalori ve Besin Değerleri

Kuyruk yağının kalori ve besin değerlerini merak ediyor musunuz? Yemeklerinize ekleyeceğiniz kuyruk yağının içerdiği vitamin ve mineralleri sizler için bu başlık altında inceleyelim:

1 yemek kaşığı kuyruk yağı: 79 kalori

100 gram kuyruk yağı: 787 kalori

1 yemek kaşığı kuyruk yağının besin değerleri tablosu şöyledir:

0.29 gram Protein

8.61 gram Yağ

6.8 mg Kolesterol

2.3 mg Sodyum

1.7 mg Potasyum

0.2 mg Kalsiyum

0.02 gram Demir

Kuyruk Yağı Nerelerde Kullanılır?

Kuyruk yağı genellikle mangal ziyafetlerinde tercih edilir. Kuşbaşı et pişireceğiniz zamanlarda, her 2 et arasında 1 adet kuyruk yağı eklerseniz etin daha yumuşak ve lezzetli pişmesini sağlayabilirsiniz.

Ciğer şiş hazırlarken kuyruk yağı kullanırsanız ciğerlerin kurumasına engel olabilirsiniz.

Kuyruk yağını güveç yemeklerinize eklediğinizde daha lezzetli bir yemek hazırlamış olursunuz.

Lahmacun harcı hazırlarken kuyruk yağını da kıyma gibi çektirerek biraz yağlı fakat lezzetli lahmacun elde edebilirsiniz.

Kuyruk Yağı Kremi Nasıl Yapılır?

Kuyruk yağı özellikle Anadolu’da yoğun olarak kullanılan bir besindir. Yemeklerde kullanılmasının yanı sıra diz ağrıları için de kuyruk yağı kremi kullanılabilir. Bu yüzden evde kuyruk yağı kremi hazırlanmaktadır. DİKKAT : Bu krem diz ve eklem ağrılarında kullanıldığında olumlu sonuç verebilir ancak yüzde kullanılması kesinlikle önerilmemektedir. İşte kuyruk yağı kremi tarifi:

Kuyruk yağı donmuş bir yağdır. Bu yüzden kuyruk yağlarını ilk aşamada küçük parçalara ayırmalısınız.

Kestiğiniz kuyruk yağlarını bir tencerenin içine atıp eritin.

Eriyen kuyruk yağına aynı oranda su ekleyin.

Kaynayan suyun üzerine çıkan yağı bir kaşık yardımı ile sıyırarak kavanozun içerisine alın.

Kavanozdaki kremin donmasını bekleyin.

Krem kıvamı elde edilen kuyruk yağını ağrıyan bölgeye yaklaşık 1 cm kalınlığında sürün. Ardından varsa koyun yünü ile yoksa sargı beziyle üstünü kapatın. 3 gün boyunca bu uygulamayı devam ettirdiğiniz takdirde ağrılarınızda azalma olduğunu göreceksiniz.

Kireçlenmeye kuyruk yağı: Kuyruk yağı ağrıyan bölgede oluşan kasılmaları ve kas ağrılarını ortadan kaldırır.