Kuyruk yağı ile vazelini karıştırıp sürün! Etkilerine inanamayacaksınız
Kuyruk yağı ile vazelinin karıştırılıp sürülmesinde cilde birçok faydası olduğu biliniyor. Koyunların kuyruk bölgesinde yer alan yağ dokusu olan kuyruk yağı, vazelin ile karıştığında bakın nasıl etki ediyor...
Kokusu ve lezzeti ağır olan kuyruk yağı, kimileri pek tercih etmese de sağlığa çok faydalıdır.
Halk arasında "don yağı" olarak da bilinir. Türk mutfağında birçok yemekte kullanılabilen kuyruk yağı, besin değerleri açısından göz kamaştırıcıdır.
Hayvansal yağlar arasında en sağlıklısı olduğu belirlenen kuyruk yağı içerisinde omega yağ asitleri, potasyum, kalsiyum ve demir barındırdığı ortaya çıkmıştır.
Tıp alimi İbn-i Sina tarafından da tavsiye edilen kuyruk yağı, eklem sağlığı ve cilt bakımında popüler hale gelmiştir. Kuyruk yağının modern kullanımı arasında vazelinle karıştırılması dikkat çekiyor. Kuyruk yağı-vazelin karışımı bakın ne işe yarıyor...
Kuyruk yağlı vazelinin etkileri
Kuyruk yağı ve vazelin, geleneksel olarak cilt bakımında kullanılan iki malzemedir.
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Kuyruk yağı cilde derinlemesine nüfuz edebilen ve nemlendirici özelliklere sahip olabilir.
Vazelin ise kuru ciltleri nemlendirmek veya dış etkenlere karşı koruma sağlamak amacıyla kullanılır.
Cilt bakımında fındık tanesi kadar kullanılabilecek olan bu karışım, deriyi onarmaya yardımcı olur.
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